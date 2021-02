Yellow Wood Partners fait l'acquisition de Scholl de Reckitt Benckiser

- La marque Yellow Wood associera la marque non américaine avec la marque Dr. Scholl's™ afin de créer une marque mondiale de premier plan pour les soins des pieds

- La clôture prévue du troisième trimestre réunira la marque à l'échelle mondiale sous une seule entité après plus de 30 ans

- L'entreprise nouvellement fusionnée générera chaque année des ventes au détail de plus de 700 millions de dollars

BOSTON, 25 février 2021 /PRNewswire/ -- Yellow Wood Partners LLC (« Yellow Wood »), une société de capital-investissement basée à Boston axée sur l'investissement dans des marques et entreprises visant le marché de la consommation, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour acquérir la marque de soins des pieds Scholl, présent en dehors des Amériques, auprès de la société de biens de consommation basée au Royaume-Uni Reckitt Benckiser Group plc (« RB »). L'acquisition réunira Scholl et la marque Dr. Scholl's™ en une seule entité après plus de 30 ans de propriétaires différents. L'entreprise fusionnée génère des ventes au détail annuelles de plus de 700 millions de dollars, avec des parts de marché de premier plan au niveau mondial dans la catégorie des soins des pieds.

La marque Dr. Scholl's™ est un leader de catégorie aux États-Unis chez les principaux détaillants, qu'il s'agisse de commerces traditionnels avec points de vente « physiques » ou de revendeurs du e-commerce. La marque Scholl est elle aussi un leader de catégorie dans différents pays, comme la France, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Australie, et sur de nombreux autres marchés en dehors de l'Amérique du Nord avec une pénétration profonde à la fois chez les grands détaillants et chez les pharmacies indépendantes à travers l'Europe. Outre ses produits de soins des pieds, la marque Scholl propose un portefeuille diversifié de produits de soins de la peau, de semelles et de solutions de traitement pour des conditions de pieds ciblées. La fusion de Scholl et de Dr. Scholl's permettra de créer une marque mondiale dédiée aux soins des pieds et présente dans plus de 50 pays en tant qu'entreprise intégrée.

Dana Schmaltz, partenaire de Yellow Wood, a déclaré : « Cette transaction nous offre une opportunité unique de créer une marque mondiale qui devienne un leader incontesté dans la catégorie des soins des pieds. Nous sommes ravis de réunir ces deux entreprises pour perpétuer l'héritage et le patrimoine de la marque centenaire de Dr. Scholl. L'entreprise fusionnée disposera des ressources mondiales pour continuer à développer des produits de bien-être novateurs avec une vision unique axée sur la fourniture des meilleurs produits de soins des pieds aux consommateurs du monde entier. Nous sommes très fiers du travail que notre équipe de direction a accompli jusqu'à présent pour bâtir la Scholl's Wellness Company en tant qu'entité autonome et hautement spécialisée dans les Amériques, et nous nous réjouissons à la perspective de tirer parti de la forte dynamique de l'entreprise grâce à cette acquisition très complémentaire. »

Yellow Wood a acquis la marque Dr. Scholl dans les Amériques auprès de Bayer AG en 2019 et a depuis construit avec succès une organisation entièrement autonome, Dr. Scholl. Les initiatives réussies d'amélioration commerciale depuis l'acquisition de l'entreprise comprennent le renforcement de ses capacités de e-commerce, l'accélération du développement de nouveaux produits, le renforcement de l'équipe de la haute direction et l'optimisation du mix marketing des consommateurs.

Tad Yanagi, associé chez Yellow Wood, a déclaré : « Notre expérience d'exécution réussie de découpages d'entreprises nous a permis de mieux comprendre les nombreuses complexités qui accompagnent la séparation d'une filiale opérationnelle d'une grande société mère mondiale. Notre expérience avec d'autres multinationales CPG nous a permis de travailler directement avec Reckitt Benckiser pour créer cette opportunité. Nous sommes impatients de mettre à profit toutes les capacités d'exploitation de Yellow Wood pour compléter la transaction Scholl en douceur. Nous sommes ravis de mettre l'accent sur les opérations nécessaires pour mettre en œuvre ce que nous estimons être un solide plan de croissance future pour l'entreprise qui profitera aux clients et aux employés partout dans le monde. »

La transaction devrait être finalisée d'ici le troisième trimestre de 2021 et est soumise aux conditions de clôture normales, habituellement exigées.

Le Dr William Matthias Scholl a lancé cette marque emblématique, très appréciée, en 1906 et, au cours des décennies qui ont suivi, a mis au point de nombreux produits novateurs et a fait croître l'entreprise aux États-Unis et à l'étranger. La marque a appartenu à un certain nombre de sociétés multinationales au cours des 50 dernières années, et les droits de la marque ont été divisés entre les Amériques et le reste du monde il y a plus de 30 ans. Bayer a acheté l'entité américaine de Dr. Scholl en 2014 dans le cadre de son acquisition de la division de santé des consommateurs de Merck & Co. Yellow Wood a acquis les droits de la marque Dr. Scholl dans les Amériques en 2019 auprès de Bayer et a créé la Scholl's Wellness Company. RB détient les droits de la marque Scholl en dehors des Amériques depuis son acquisition en 2010 de SSL International, plc.

Guy Phillips, de Spayne Lindsay & Co. LLP, et Sawaya Partners, LLC ont agi à titre de conseillers financiers pour la transaction. Fried Frank a fourni des conseils juridiques à Yellow Wood sur la transaction.

À propos de Scholl

Scholl est une marque leader dédiée aux soins des pied. Présente dans le monde entier, l'entreprise produit une large gamme de produits de soins de la peau, des semelles et des solutions de traitement pour des affections ciblées concernant le pied. La marque a été fondée en 1906 par William Scholl à Chicago, aux États-Unis. Attachée de longue date à l'innovation, la marque occupe depuis des décennies une position de leader dans sa catégorie. RB a acquis la marque dans le cadre de son acquisition de SSL International en 2010. La vente proposée comprend également les marques de soins des pieds Amopé, Krack et Eulactol de RB.

À propos de Scholl's Wellness Company

La marque de Dr. Scholl est synonyme de soins des pieds depuis plus d'un siècle. Fondée par William Mathias Scholl, M.D., qui souhaitait s'appuyer sur des données scientifiques concernant les pieds afin d'améliorer la mobilité, la société propose des produits Dr. Scholl, conçus et éprouvés cliniquement pour offrir un confort, réduire la fatigue, soulager et prévenir la douleur dans le bas du corps. Actuellement, la Scholl's Wellness Company continue de faire progresser la science du mouvement et des soins des pieds, et a pour mission d'aider les gens à être plus actifs et à se déplacer confortablement chaque jour de leur vie. Pour plus d'informations, consultez le site www.drscholls.com .

À propos de Yellow Wood Partners

Yellow Wood Partners est une société d'investissement privée, basée à Boston, qui investit exclusivement dans l'industrie de la consommation sur le marché intermédiaire. L'entreprise cherche à acquérir des produits de consommation de marque qui se vendent via divers canaux de consommation, notamment les grandes surfaces, les pharmacies, les magasins d'alimentation, les magasins spécialisés, les services à valeur ajoutée, les clubs et le e-commerce. La stratégie d'investissement et d'exploitation de Yellow Wood repose sur l'utilisation des ressources opérationnelles fonctionnelles de l'entreprise pour aider à maximiser le rendement de la marque en stimulant la croissance organique et en augmentant l'efficacité opérationnelle, tout en acquérant d'autres marques sur un nombre limité de sociétés plateformes et en les intégrant à son portefeuille d'investissement concentré. Pour en savoir plus, consultez le site www.yellowwoodpartners.com.

