Yellow Wood Partners neemt Scholl over van Reckitt Benckiser

- Yellow Wood herenigt het merk dat buiten Amerika opereert met het merk van Dr. Scholl's™ en creëert een toonaangevend wereldwijd merk in de categorie voetverzorging

- Na verwachting zal de overname in het derde kwartaal van dit jaar afgerond zijn, waarmee het merk na meer dan 30 jaar weer als één entiteit verder zal opereren

- De hernieuwde combinatie genereert een jaaromzet van meer dan $ 700 miljoen

BOSTON, 25 februari 2021 /PRNewswire/ -- Yellow Wood Partners LLC ("Yellow Wood"), een in Boston gevestigde private-equityfirma die zich richt op investeringen in merken en bedrijven voor de consumentenmarkt, heeft vandaag bekendgemaakt een overeenkomst te hebben gesloten om het merk Scholl footcare, dat buiten Amerika wereldwijd opereert, van het in het VK gevestigde bedrijf voor consumentenproducten Reckitt Benckiser Group plc ("RB") over te nemen. Door de overname zal Scholl, na meer dan 30 jaar afzonderlijk te hebben geopereerd, worden herenigd met het merk Dr. Scholl's™ om als één entiteit verder te gaan. De hernieuwde combinatie genereert wereldwijd een jaaromzet van meer dan $ 700 miljoen met toonaangevende marktaandelen in de categorie voetverzorging.

Het merk Dr.Scholl's™ is in de VS toonaangevend bij grote winkelbedrijven, zowel fysiek als via e-commerce. Het merk Scholl is evenzo toonaangevend in verschillende landen zoals Frankrijk, Italië, Duitsland, het VK, Australië en vele andere markten buiten Noord-Amerika, met diepe penetratie bij zowel grote retailers als onafhankelijke apotheken in heel Europa. Naast zijn voetverzorgingsproducten biedt het merk Scholl een gediversifieerd portfolio van huidverzorgingsproducten, inlegzolen en behandeloplossingen voor specifieke voetaandoeningen. De hernieuwde combinatie van beide bedrijven zal een wereldwijd voetverzorgingsmerk creëren dat als één bedrijf in meer dan 50 landen actief zal zijn.

Dana Schmaltz, partner van Yellow Wood, zei: "Deze transactie biedt ons een unieke kans om een wereldwijd merk te creëren als onbetwiste leider in de categorie voetverzorging. We zijn blij dat we deze twee bedrijven herenigen om het erfgoed en het nalatenschap van het eeuwenoude merk Dr. Scholl's voort te zetten. Het gecombineerde bedrijf zal de wereldwijde middelen hebben om door te gaan met het ontwikkelen van innovatieve wellness-producten met één visie gericht op het leveren van de beste voetverzorgingsproducten voor consumenten over de hele wereld. We zijn erg trots op alle inspanningen die ons managementteam en wij tot nu toe hebben verricht om de Scholl's Wellness Company op te bouwen als een zelfstandig opererende, zeer gefocuste entiteit in Noord- en Zuid-Amerika, en we kijken uit naar het potentieel om te profiteren van het sterke momentum van het bedrijf met deze overname die beide bedrijven completeert."

Yellow Wood verwierf in 2019 het merk Dr.Scholl's in Amerika van Bayer AG en heeft sindsdien met succes een volledig zelfstandige Dr.Scholl's-organisatie opgebouwd. Succesvolle initiatieven voor bedrijfsverbetering sinds de overname van het bedrijf omvatten het opbouwen van de mogelijkheden voor e-commerce, het versnellen van de ontwikkeling van nieuwe producten, het versterken van het senior managementteam en het optimaliseren van de marketingmix voor consumenten.

Tad Yanagi, Partner bij Yellow Wood, zei: "Onze ervaring met het succesvol verzelfstandigen van bedrijfsonderdelen heeft ons geholpen een diepgaand inzicht te verwerven in alle complexiteit die gepaard gaat met de scheiding van een operationele dochteronderneming van een grote wereldwijde moedermaatschappij. Op basis van onze eerdere ervaring met andere wereldwijde multinationale CPG-bedrijven konden we rechtstreeks met Reckitt Benckiser samenwerken om dit te bewerkstelligen. We kijken ernaar uit om de volledige operationele mogelijkheden van Yellow Wood te gebruiken om de Scholl-transactie op een soepele manier te voltooien. We zijn verheugd om de operationele focus te brengen die nodig is om te bereiken wat naar onze mening een sterk toekomstig groeiplan is voor het bedrijf waar klanten en werknemers over de hele wereld van zullen profiteren."

De transactie zal naar verwachting worden afgerond in het derde kwartaal van 2021 en is onderhevig aan reguliere en gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

Dr. William Matthias Scholl startte het geliefde, iconische merk in 1906 en ontwikkelde in de daaropvolgende decennia vele innovatieve producten en liet het bedrijf groeien in de VS en internationaal. Het merk is de afgelopen 50 jaar in handen geweest van een aantal multinationals en de rechten op het merk waren meer dan 30 jaar geleden verdeeld over Amerika en de rest van de wereld. Bayer kocht de activiteiten van Dr.Scholl's Americas in 2014 als onderdeel van de overname van de afdeling consumentengezondheidszorg van Merck & Co. Yellow Wood verwierf in 2019 de rechten op het merk Dr.Scholl's in Amerika van Bayer en richtte de Scholl's Wellness Company op. RB heeft de rechten op het merk Scholl buiten Amerika in handen sinds de overname in 2010 van SSL International, plc.

Guy Phillips van Spayne Lindsay & Co. LLP, en Sawaya Partners, LLC traden op als financieel adviseurs voor de transactie. Fried Frank heeft Yellow Wood juridisch geadviseerd over de transactie.

Over Scholl

Scholl is een toonaangevend wereldwijd voetverzorgingsmerk dat een breed scala aan huidverzorgingsproducten, inlegzolen en behandeloplossingen voor specifieke voetaandoeningen produceert. Het merk werd in 1906 opgericht door William Scholl in Chicago, VS en heeft een lange geschiedenis van innovatie en leiderschap in de categorie. RB verwierf het merk als onderdeel van de overname van SSL International in 2010. De voorgenomen verkoop omvat ook de merken Amopé, Krack en Eulactol footcare van RB.

Over Scholl's Wellness Company

Het merk Dr. Scholl's staat al meer dan een eeuw synoniem voor voetverzorging. Opgericht door William Mathias Scholl, MD met als beweegreden om de voeten wetenschappelijk te ondersteunen om de mobiliteit te verbeteren, zijn de producten van Dr.Scholl klinisch ontwikkeld en bewezen dat ze comfort bieden, vermoeidheid verminderen, pijn in het onderlichaam verlichten en voorkomen. Tegenwoordig blijft de Scholl's Wellness Company de wetenschap van beweging en voetverzorging bevorderen met een missie om mensen te helpen actiever te zijn en elke dag van hun leven comfortabel te bewegen. Kijk voor meer informatie op www.drscholls.com .

Facebook: @DrScholls

Instagram: @drscholls_usa

YouTube: https://www.youtube.com/user/DrScholls

Over Yellow Wood Partners

Yellow Wood Partners is een in Boston gevestigde particuliere investeringsmaatschappij die uitsluitend investeert in de consumentenindustrie in de middenmarkt. Het bedrijf streeft ernaar om merkproducten voor consumenten te verwerven die via verschillende consumentenkanalen worden verkocht, waaronder massa, medicijnen, voeding, specialiteit, waarde, club en e-commerce. De strategie van Yellow Wood op het gebied van investeringen en bedrijfsvoering is gebaseerd op het gebruik van de functionele bedrijfsmiddelen van het bedrijf om de prestaties van het merk te helpen maximaliseren door het stimuleren van organische groei en het vergroten van de operationele efficiëntie, om in de geconcentreerde investeringsportefeuille van het bedrijf tegelijkertijd extra merken over te nemen in een beperkt aantal platformbedrijven. Kijk voor meer informatie op www.yellowwoodpartners.com .

Contactpersoon :

Chris Tofalli

Chris Tofalli Public Relations, LLC

914-834-4334

[email protected]

SOURCE Yellow Wood Partners