Yerba Madre designa a Steve Lesnard como director ejecutivo

Miembro de la junta y veterano creador de marcas para llevar al líder de la categoría de yerba mate a su próxima fase de crecimiento

OAKLAND, California Y LOS ÁNGELES, 20 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Yerba Madre, líder de la categoría de yerba mate en los Estados Unidos, se complace en anunciar el nombramiento de Steve Lesnard como director ejecutivo, a partir del 20 de julio de 2026. Lesnard, que ha formado parte del Consejo de Administración de la empresa, sucede a Ben Mand, que ha liderado la empresa durante un período fundamental de transformación operativa.

El mate orgánico y regenerativo de Yerba Madre ofrece una fuente natural de cafeína, y cada lata promueve el propósito fundador de la empresa: ayudar a restaurar el Bosque Atlántico Sudamericano y apoyar a los cosechadores y las comunidades que lo administran.

Mand se unió a Yerba Madre para construir la base operativa que la empresa necesitaba en una etapa crítica de crecimiento. Bajo el liderazgo de Mand, Yerba Madre fortaleció el marco operativo necesario para apoyar el crecimiento a largo plazo. Durante su mandato, dirigió una revisión de la cadena de suministro y las relaciones de cofabricación de la empresa, cambió el negocio de la autodistribución en gran medida a las asociaciones de distribución regional, fortaleció los compromisos de impacto social de la empresa, guió la transición de la marca de Guayakí a Yerba Madre y ayudó a mover la cultura hacia una mayor transparencia y rendimiento. El Consejo agradece la dedicación y el liderazgo de Ben. Su trabajo ha sentado las bases para que la empresa y la marca florezcan. Mand continuará apoyando a la empresa como asesor del Consejo de Administración, garantizando la continuidad a medida que la empresa entre en su próximo capítulo.

Con una base operativa más sólida y una creciente demanda de productos más funcionales por parte de los consumidores, la empresa está entrando en una nueva era centrada en acelerar el conocimiento de la marca, ampliar la distribución e introducir a más personas en la cultura y el ritual de la yerba mate.

"No tuvimos que ir muy lejos", dijo Emily White, presidenta de la junta. "Steve se ha sentado con nosotros en la sala de juntas, conoce este negocio y cree en por qué existimos. Ha pasado su carrera construyendo marcas que la gente ama, y escalándolas mientras preserva su autenticidad. Ese es exactamente el equilibrio que requiere nuestra marca ".

"La yerba madre es una marca muy especial", dijo Lesnard. "Durante más de tres décadas, se ha demostrado que una marca puede ofrecer un producto superior, hecho con ingredientes de origen intencional, incluida la yerba mate cosechada en armonía con la naturaleza, al mismo tiempo que restaura los ecosistemas y apoya a las comunidades. Esa es una base extraordinaria para construir ".

Lesnard aporta más de dos décadas de experiencia en creación de marcas y negocios. En Nike, fue fundamental en el desarrollo de las categorías de Mujeres, Juegos Olímpicos y Running, y ayudó a llevar al mercado algunas de las innovaciones más importantes de la industria, como Nike+, LunarGlide, Nike React y Vaporfly. Luego se desempeñó como director de Marketing y jefe de creación de productos en The North Face, director de Marca en Sephora y presidente en Godiva. Su profundo conocimiento del consumidor, junto con su historial en la creación de marcas impulsadas por la misión, lo posiciona bien para liderar a Yerba Madre en este próximo capítulo.

Yerba Madre también da la bienvenida a un nuevo miembro a su junta directiva, lo que fortalece aún más la experiencia que guía a la empresa hacia adelante. Scott Miller es cofundador y director general de YESLY Water y aporta una amplia experiencia en bebidas y distribución de su tiempo en Essentia, Keurig Dr Pepper, Tampico y otras marcas líderes.

Acerca de Yerba Madre

Yerba Madre, anteriormente Guayakí Yerba Mate, ha sido pionera por 30 años de la yerba mate regenerativa [yer-bah ma-tay] y líder en la categoría en bebidas de yerba mate listas para consumir en América del Norte. El nombre Yerba Madre es un homenaje a la Madre Tierra y a la sabiduría ancestral de las comunidades indígenas que han cultivado yerba mate durante generaciones, un reflejo de los valores que la marca ha defendido desde el inicio.

Con sede en Oakland y Los Ángeles, California, Yerba Madre obtiene yerba mate regenerativa, orgánica y cultivada a la sombra en asociación directa con 257 familias indígenas y campesinas de Argentina, Brasil y Paraguay. Gracias a su modelo Market Driven Regeneration™, cada compra ayuda a conservar y restaurar la Mata Atlántica, a respaldar las primas de comercio justo y a desarrollar resiliencia económica a largo plazo para las comunidades de productores.

Yerba Madre se enorgullece de ser la primera yerba mate en obtener la certificación Regenerative Organic Certified® y la primera empresa en Sudamérica en alcanzar el estatus Roc™ Gold, lo que marca un doble hito en la agricultura regenerativa y el abastecimiento ético. Este logro reafirma el liderazgo de la marca en negocios regenerativos. El sello Roc™ debutó en el empaque de Yerba Madre para las bolsas tradicionales de hoja suelta y mate secadas al aire en mayo de 2025.

Como uno de los B Corps fundadores originales, Yerba Madre está comprometida con las prácticas comerciales éticas en diez pilares clave, que incluyen acción climática, salarios dignos, circularidad e inclusión. Yerba Madre está disponible en más de 45,000 puntos de venta en EE. UU. y Canadá. Para más información, visite www.YerbaMadre.com

FUENTE Yerba Madre