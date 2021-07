YES EcoCoat™ HVM aide un client à remplir un important contrat NIH pour des dispositifs de test rapide des anticorps COVID

FREMONT, Californie, 28 juillet 2021 /PRNewswire/ -- YES (Yield Engineering Systems, Inc.), l'un des principaux fabricants d'équipements de traitement pour l'emballage avancé des semi-conducteurs, les sciences de la vie et les applications « More-than-Moore », a annoncé aujourd'hui que l'un de ses clients s'est vu attribuer un contrat de plusieurs millions de dollars par les National Institutes of Health des États-Unis pour la fabrication d'un nouveau dispositif de test COVID destiné à la distribution de masse. Ce contrat a été rendu possible grâce à l'initiative RADxSM (Rapid Acceleration of Diagnostics) du NIH.

La clé du produit du client est une technologie innovante qui permet une précision de lecture instantanée rivalisant avec celle des tests PCR conventionnels, qui peuvent nécessiter une journée ou plus pour fournir des résultats. La mise à l'échelle de ce nouveau dispositif prometteur à des volumes de production élevés s'appuiera sur les capacités du système de dépôt de vapeur moléculaire EcoCoat™ HVM de YES.

Le système YES EcoCoat HVM et le processus de fabrication appliquent un revêtement de film transformateur de surface très uniforme sur les dispositifs du client. Ce revêtement moléculaire monocouche fournit une interface fonctionnelle entre la surface du dispositif et les éléments de reconnaissance biomoléculaire spécifiques à COVID appliqués plus tard dans la fabrication. Le système de revêtement en phase vapeur à haute capacité et les capacités de chargement/déchargement automatisé des substrats permettent de produire des millions de dispositifs de détection individuels par mois.

« YES est honoré que notre équipement de processus ait été choisi pour aider à mettre cette nouvelle technologie de diagnostic dans les mains de millions de personnes, alors que la bataille mondiale contre le COVID-19 continueé, a déclaré Rezwan Lateef, président de YES. « Nos systèmes de dépôt en phase vapeur éprouvés en production assureront la cohérence et la fiabilité du processus alors que notre client met ce précieux dispositif sur le marché de masse. »

