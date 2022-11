一個不太開心的節日：THE STEVE FUND 為有色人種及其家人提供實用貼士，幫助他們應對季節性壓力及焦慮

非營利性心理健康組織提供新資源給 有色人種群體

紐約2022年11月16日 /美通社/ -- 美國領先的非營利性組織 The Steve Fund (TSF) 正在推出新的心理及身體健康貼士,以幫助節假日期間經常受到困擾的有色人種群體應對壓力與焦慮。

從對婦女生殖健康的新限制到最近發生的學校槍擊事件,以及與疫情相關的損失及悲傷,對於學生、家庭以及有色人種性少數青年群體(LGBTQIA+) 及其家人來說,這是一個特別具有挑戰性的一年。隨著節日季即將來臨,許多人在感恩節、聖誕節及寬扎節期間面臨家庭動力與挑戰心理健康的額外壓力。

The Steve Fund 執行董事 Tia Dole 博士表示:「雖然節日對許多人來說是一年一度的歡樂時光,但實際上,假期帶來額外的壓力與焦慮。Tia Dole, Ph.D., Executive Director of The Steve Fund. 我們非常了解許多黑人與棕色學生、他們的家人以及有色人種性少數青年群體在未來幾週將面臨許多壓力。為了支援我們的社區,我們建立了一個專為有色人種及其家人群體而設計的新工具包及貼士,我們正在努力確保在節假日期間幫助在壓力、焦慮及情感健康方面掙扎的每個人都找到他們所需的心理健康資源及支援。」

如欲了解更多貼士及資源,請瀏覽 stevefund.org/youthhealthingspace

對於出現更嚴重症狀者,請發送短訊「STEVE」至 74141 或致電/發送短訊至 988 聯絡自殺與危機熱線。

西班牙語: 1-888-628-9454 | 失聰/聽力困難人士:致電 711 後致電 1-800-273-8255

危機中的性少數青年群體可致電 Trevor Project 危機熱線:866.488.7386 或瀏覽 thetrevorproject.org/get-help

請致電 877-565-8860 聯絡 Trans Lifeline。在加拿大,請致電:877-330-6366

關於 The Steve Fund

The Steve Fund (TSF) 是美國領先的組織,致力於支援有色人種年輕人的心理健康與福祉。The Steve Fund 與大學、非營利性組織、研究人員、心理健康專家、家庭及年輕人合作,推廣相關計劃與策略,為全國有色人種年輕人的心理及情感健康建立理解與援助。詳情請瀏覽 stevefund.org。

