Yidan Prize 2022 - a mais alta distinção do mundo em educação - é concedido à Dra. Linda Darling-Hammond e ao Professor Yongxin Zhu

HONG KONG, 28 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Yidan Prize Foundation concedeu à Dra. Linda Darling-Hammond e ao Professor Yongxin Zhu o Yidan Prize 2022, a mais alta distinção do mundo na área da educação. O prêmio reconhece o trabalho inovador dos dois professores na capacitação de educadores e na promoção do acesso inclusivo e equitativo à educação, garantindo que todos os alunos possam atingir todo seu potencial.

Dra. Linda Darling-Hammond (esquerda), ganhadora do 2022 Yidan Prize for Education Research, e Professor Yongxin Zhu (direita), ganhador do 2022 Yidan Prize for Education Development Os dois prêmios foram criados para gerar impacto: os ganhadores recebem uma medalha de ouro e 30 milhões de dólares de Hong Kong (divididos igualmente no caso das equipes), metade dos quais é um fundo de projeto de 15 milhões de dólares de Hong Kong para ajudá-los a ampliar seu trabalho.

Fundada em 2016, a Yidan Prize Foundation tem a missão de criar um mundo melhor por meio da educação. Após um rigoroso processo de julgamento independente, a Dra. Linda Darling-Hammond e o Professor Yongxin Zhu receberam o 2022 Yidan Prize for Education Research e o 2022 Yidan Prize for Education Development, respectivamente.

"Oferecemos nossas calorosas felicitações aos ganhadores do Yidan Prize 2022, Dra. Linda Darling-Hammond e Professor Yongxin Zhu. Ambos desempenham um papel importante na capacitação de nossos professores e jovens, oferecendo a eles as habilidades necessárias para prosperar no século XXI. O trabalho deles mostra claramente o impacto transformador que os professores podem ter sobre os alunos. E quando os alunos têm grandes professores, têm grandes oportunidades", disse Edward Ma, secretário-geral da Yidan Prize Foundation.

Reconhecer a excelência para estimular mudanças reais e escaláveis na educação

A Dra. Linda Darling-Hammond, professora emérita de Educação do Charles E. Ducommun da Universidade de Stanford e presidente e CEO do Learning Policy Institute, recebeu o 2022 Yidan Prize for Education Research por seu trabalho na formação de políticas e práticas educacionais em torno das formas mais equitativas e eficazes de ensinar e aprender. Sua pesquisa revela as diversas maneiras como as crianças aprendem e como melhor ensiná-las e também insere essas informações em programas robustos de desenvolvimento de educadores e transformação de escolas, ajudando de forma holística os professores a mudarem a vida das crianças.

"Com um impulso inabalável para ver todos os alunos atingirem todo seu potencial, independentemente do contexto social, gênero e localidade, Linda passou a vida desenvolvendo ferramentas de pesquisa que apoiam as políticas e práticas para criar oportunidades educacionais melhores e mais justas. Sua influência em políticas públicas ajudou os formuladores de políticas a moldar mudanças positivas para as crianças em larga escala", disse Andreas Schleicher, diretor da banca julgadora do Yidan Prize for Education e diretor da Diretoria de Educação e Habilidades do OECD.

Com os fundos do Yidan Prize, Linda ampliará seu trabalho vital no Educator Preparation Laboratory (EdPrepLab): uma rede dedicada ao apoio a programas de preparação de professores centrados no aluno e com foco em equidade, que são fundamentados na ciência do aprendizado e do desenvolvimento e na preparação de professores para ajudar todos os alunos a aprender de maneira capacitadora. Ela ampliará o alcance do EdPrepLab, adicionando novos programas, investindo em novas pesquisas sobre programas eficazes e criando um espaço onde educadores, pesquisadores e formuladores de políticas possam facilmente compartilhar e aprender uns com os outros.

O Professor Yongxin Zhu, fundador da New Education Initiative (NEI) e Professor da Faculdade de Educação da Universidade de Soochow, recebeu o 2022 Yidan Prize for Education Development por seu trabalho na melhoria da qualidade do ensino e na transformação dos resultados do ensino na China. Seus programas NEI apoiam o bem-estar e o desenvolvimento de professores, com um alcance de mais de 8.300 escolas, mais de 500 mil professores e oito milhões de estudantes em toda a China, mais da metade delas em áreas rurais e remotas. Ao reunir toda a comunidade de alunos, a NEI transforma ambientes domésticos em espaços de aprendizagem positivos e promove uma abordagem colaborativa para o aprendizado. Professores, alunos e famílias trabalham em conjunto para atingir metas claras de aprendizado, aprofundando os resultados da educação e indo além do foco no ensino para fazer provas e exames.

"O Professor Zhu está conseguindo resolver alguns dos desafios mais intransponíveis na educação: melhorar a equidade e a inclusão. Seu trabalho incentiva a valorização do aprendizado para o crescimento pessoal, melhorando a leitura, a escrita e a comunicação. Ele conseguiu mudar gradualmente a forma como os professores abordam o desenvolvimento profissional e como os alunos aprendem nas salas de aula e em casa. Talvez mais importante ainda: ele nos lembra da importância da alegria e do bem-estar para todos os alunos", disse Dorothy K. Gordon, diretora da banca julgadora do Yidan Prize for Education Development e membro da diretoria do Instituto de Tecnologias da Informação em Educação da UNESCO.

O Professor Yongxin Zhu pretende usar os fundos do Yidan Prize para ampliar o alcance da NEI em áreas rurais remotas na China e desenvolver um centro de ensino baseado na nuvem, melhorando a qualidade da educação e oferecendo acesso inclusivo e equitativo à educação para todos os alunos.

"O Yidan Prize defende as ideias mais inovadoras em educação e ajuda a ampliá-las para que o maior número possível de pessoas possa se beneficiar. Portanto, nossos ganhadores são cruciais para nosso objetivo de transformar a educação no mundo todo e, assim, viabilizar um futuro mais brilhante para todos os alunos", disse o Dr. Koichiro Matsuura, presidente do comitê julgador do Yidan Prize e ex-diretor-geral da UNESCO.

A Yidan Prize Foundation está promovendo agentes de mudança na educação

O Yidan Prize homenageia pessoas ou equipes que tenham contribuído significativamente para a teoria e a prática da educação. Cada ganhador receberá 30 milhões de dólares de Hong Kong (aproximadamente 3,9 milhões de dólares dos EUA, divididos igualmente no caso das equipes), metade dos quais servirá como um fundo de projeto para ajudá-los a promover seus projetos educacionais e dar apoio a mais alunos em todo o mundo.

O Professor Eric A. Hanushek, ganhador do 2021 Yidan Prize for Education Research, está usando os fundos do prêmio para estabelecer o Yidan African Fellows Program, uma rede de pesquisadores locais especializados em políticas educacionais que tem o objetivo de melhorar a tomada de decisões na educação em toda a África Subsaariana. Na Índia, o Dr. Rukmini Banerji, ganhador do 2021 Yidan Prize for Education Development, está trabalhando com a Pratham para desenvolver, testar e refinar programas de educação para os primeiros anos de vida e aumentar a colaboração com os governos locais. Espera-se que esses programas beneficiem 35 mil crianças em 650 comunidades.

Indicações para o Yidan Prize 2023 serão abertas em outubro

O Yidan Prize continua a receber indicações para homenagear agentes de mudança na educação que estejam impactando positivamente alunos do mundo todo com soluções de ensino transformadoras, escaláveis e sustentáveis.

SOBRE A YIDAN PRIZE FOUNDATION

A Yidan Prize Foundation é uma fundação filantrópica global, com a missão de criar um mundo melhor por meio da educação. Por meio de seu prêmio e de sua rede de inovadores, a Yidan Prize Foundation apoia ideias e práticas na educação, especificamente aquelas com o poder de gerar mudanças positivas na vida das pessoas e na sociedade.

O Yidan Prize é uma distinção de educação inclusiva que reconhece pessoas ou equipes que tenham contribuído significativamente para a teoria e a prática da educação.

https://yidanprize.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1908893/111.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1908894/222.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1636915/Yidan_Prize_Logo.jpg

FONTE Yidan Prize Foundation

SOURCE Yidan Prize Foundation