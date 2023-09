Yidan Prize 2023: Michelene Chi e Shai Reshef receberam a mais alta distinção do mundo em educação

HONG KONG, 27 de setembro de 2023 /PRNewswire/-- A Yidan Prize Foundation concedeu à professora da Universidade do Estado do Arizona, Michelene Chi, e ao presidente da University of the People, Shai Reshef, o 2023 Yidan Prize, a mais alta distinção de educação do mundo. O prêmio reconhece suas soluções inovadoras que ajudam os alunos a atingir todo o seu potencial, promovendo a qualidade do ensino e do aprendizado e rompendo barreiras para o ensino superior em todo o mundo.

Agora, em seu sétimo ano, o Yidan Prize continua a dar visibilidade a agentes de transformação em pesquisa e desenvolvimento educacional, com suas indicações abertas e processo de julgamento rigoroso e independente. Como ganhadores do 2023 Yidan Prize for Educational Research e 2023 Yidan Prize for Educacional Development, Michelene Chi e Shai Reshef se juntarão à comunidade global de especialistas em educação da Yidan Prize Foundation. Cada um deles receberá uma medalha de ouro e 30 milhões de dólares de Hong Kong (aproximadamente US$ 3,8 milhões), metade dos quais é um fundo de projeto irrestrito para apoiar a expansão do seu trabalho.

"Estendemos nossas calorosas felicitações aos ganhadores do 2023 Yidan Prize. Ao reconhecer pesquisas e práticas inovadoras e transformadoras — aquelas que desbloqueiam oportunidades para os alunos — podemos ajudar a criar um mundo melhor por meio da educação", disse o Dr. Charles CHEN Yidan, fundador do Yidan Prize.

Desbloqueando um futuro mais brilhante, dando visibilidade a ideias transformadoras na educação

Michelene (Micki) Chi, Professora Regente e Professora Titular Dorothy Bray de Ciências e Ensino daUniversidade Estadual do Arizona, Mary Lou Fulton Teachers College, recebeu o prêmio 2023 Yidan Prize for Education Research. Uma acadêmica em ciência cognitiva, sua teoria amplamente adotada de engajamento cognitivo, chamada ICAP (Interativa, Construtiva, Ativa, Passiva), estabeleceu uma referência para definir o aprendizado ativo, oferecendo aos professores uma compreensão mais forte de como os alunos aprendem e de como projetar planos e atividades de aulas para melhor engajá-los.

"A contribuição mais significativa da Michelene para a pesquisa educacional é uma teoria científica de como os alunos aprendem. Ela organizou abordagens profundamente diferentes para o aprendizado ativo em uma estrutura simples, mas amplamente aplicável — e é dedicada a garantir que essa teoria mude a prática educacional em campo", disse Andreas Schleicher, diretor do painel de jurados do Yidan Prize for Educational Research e diretor da Diretoria de Educação e Habilidades da OCDE.

Usando os fundos do projeto Yidan Prize, Micki planeja fortalecer a estrutura ICAP, criar módulos de treinamento de desenvolvimento profissional para professores do ensino fundamental e pós-secundário e expandir o alcance da ICAP em todo o mundo.

Shai Reshef, presidente e fundador da Universidade do Povo, recebeu o 2023 Yidan Prize for Educational Development. Seu modelo de ensino superior - uma universidade online, sem fins lucrativos, sediada nos EUA, sem mensalidades e credenciada, que alcança mais de 137.000 estudantes globalmente - atende às necessidades de alunos com uma solução inovadora e expansível.

"O desafio global de acesso ao ensino superior significa que seu impacto transformador em termos de abrir mentes, melhorar as chances de emprego e os ganhos permanece fora do alcance de muitos. O modelo do Shai reimagina o ensino superior, abrindo as portas para aqueles que foram excluídos anteriormente", disse Dorothy K. Gordon, diretora do painel de jurados do Yidan Prize for Education Development e membro do Conselho do Instituto UNESCO de Tecnologias da Informação em Educação.

Shai planeja usar os fundos de projeto do Yidan Prize para continuar a desenvolver a Universidade do Povo e apoiar mais estudantes e populações, oferecendo uma solução abrangente para questões de acessibilidade e disponibilidade no ensino superior.

Acelerando o progresso na educação para mudar positivamente vidas e a sociedade

A Yidan Prize Foundation está construindo uma comunidade global de aprendizagem que promove a colaboração entre pesquisa e prática. Sua comunidade continua a crescer tanto em tamanho quanto em influência, fortalecendo a capacidade da fundação de defender parcerias que moldam o futuro da educação.

"Estamos muito satisfeitos em receber Micki e Shai em nossa comunidade global", disse Edward Ma, secretário-geral da Yidan Prize Foundation. "Nossos jurados observaram que o trabalho dos ganhadores deste ano é amplamente aplicável e expansível, reinventando a educação para as necessidades dos alunos atuais".

Este ano, a cerimônia de apresentação da premiação do Yidan Prize e a Yidan Prize Summit serão realizados em 3 e 4 de dezembro, respectivamente. Os eventos reúnem as principais personalidades da educação, política pública e filantropia em todo o mundo para celebrar os ganhadores de 2023 e discutir soluções que levarão a avanços significativos e duradouros na área da educação.

Indicações para o Yidan Prize 2024 abertas a partir de outubro

O Yidan Prize defende agentes de transformação na educação e apoia ideias inovadoras para expandir por meio de seus fundos de projeto. Seu comitê julgador independente é composto por dois painéis, um com foco na pesquisa educacional, e o outro no desenvolvimento educacional. Eles avaliam cuidadosamente e coletivamente todas as indicações com base em um conjunto de quatro critérios: que o trabalho seja voltado ao futuro, inovador, transformador e sustentável.

As indicações para o Yidan Prize de 2024 estão abertas de Outubro de 2023 até 31 de março de 2024.

SOBRE A YIDAN PRIZE FOUNDATION

A Yidan Prize Foundation é uma fundação filantrópica global, com a missão de criar um mundo melhor por meio da educação. Por meio de seu prêmio e rede de inovadores, a Yidan Prize Foundation apoia ideias e práticas na educação, especificamente aquelas com o poder de mudar positivamente vidas e a sociedade.

O Yidan Prize é uma distinção de educação inclusiva que reconhece pessoas ou equipes que tenham contribuído significativamente para a teoria e a prática da educação.

https://yidanprize.org

