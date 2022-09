Yili gewinnt zwei IDF Dairy Innovation Awards als größter Gewinner unter den Molkereiproduzenten

NEW DELHI, 14. Sept. 2022 /PRNewswire/ -- Am 12. September wurde der IDF World Dairy Summit 2022 in New Delhi, Indien, einberufen. Zhang Jianqiu, CEO der Yili Group, hielt eine virtuelle Rede auf dem World Dairy Leaders' Forum und nahm an der Podiumsdiskussion „Dairy in the Next 25 Years" („Molkerei in den nächsten 25 Jahren") teil.

Die IDF Dairy Innovation Awards, die prestigeträchtigste Auszeichnung der Branche, werden gleichzeitig mit dem Gipfel verliehen. Unter 144 Einsendungen war Yili der einzige Milchproduzent der Welt, der zwei Innovationspreise erhielt. Das Yili-Risikoanalysemodell für Lebensmittelsicherheit wurde mit dem Innovationspreis für Lebensmittelsicherheit ausgezeichnet, und der Yili-Trinkkäse erhielt den Innovationspreis für neue Produktentwicklung. Die Niedertemperatur-Sterilisations- und Konzentrations-Technologie von Yili und die innovative Präzisionsnahrungsformel Yili Cute Star wurden ebenfalls als Finalisten für die Preise „Innovation in Sustainable Processing" bzw. „Innovation in Research & Development - Consumer Nutrition" aufgenommen.

In seiner Rede mit dem Titel"Grünes Wachstum einleiten und auf dem Weg zu einer Netto-Null-Kohlenstoff-Zukunft" sagte Zhang Jianqiu: „Um zu einer Netto-Null-Kohlenstoff-Zukunft beizutragen, sollte die Milchwirtschaft Netto-Null-Kohlenstoff-Produkte entwickeln und eine Netto-Null-Kohlenstoff-Lieferkette aufbauen, indem sie einen grünen Wachstumspfad verfolgt und die digitale Transformation nutzt. Die nachhaltige Entwicklung der globalen Milchwirtschaft wird der Weltwirtschaft neuen Schwung verleihen".

Innovation mit einer verbraucherzentrierten Philosophie

Song Kungang, Ehrenvorsitzender des Nationalen Komitees der IDF China, kommentierte die Leistung von Yili mit den Worten, dass der Schlüssel in Yilis verbraucherorientiertem Ansatz liege, der die Stärken der gesamten Lieferkette nutze und die Entwicklung der Branche als führendes Molkereiunternehmen fördere.

Das Yili Lebensmittelsicherheits-Risikoanalysemodell leistet Pionierarbeit bei der Anwendung von drei Kerntechnologien, nämlich der frühzeitigen Erkennung von Lebensmittelsicherheitsrisiken, der dreistufigen Überwachung von Lebensmittelsicherheitsrisiken und der abgestuften Qualitätskontrolle, um die Sicherheit von Produkten über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu gewährleisten. Das Modell wird bei Yili seit sechs Jahren angewandt und ermöglicht es dem Unternehmen, den Weltklasse-Standard im Qualitätsmanagement zu erreichen.

Yili Drinkable Cheese, inspiriert von den Stillgewohnheiten von Säuglingen, hat das Spiel des "Käseessens" verändert. Durch die Anwendung innovativer Rezepturen und Verarbeitungstechniken hat Yili den nahrhaften Käse in einen flüssigen Zustand gebracht. Dieser Durchbruch im Bereich der Molkereiinnovation verbesserte den Käsekonsum von Kindern, und das Produkt überzeugte bereits im ersten Jahr der Markteinführung Millionen von Verbrauchern.

Darüber hinaus kann die Niedertemperatur-Sterilisations- und Konzentrations-Technologie von Yili, ein Finalist für den diesjährigen Preis, den Verlust von Nahrungsbestandteilen, die Kosten und die Verschwendung von Rohstoffen wirksam reduzieren. Ein weiterer Finalist, Cute Star, ist reich an Spurenelementen und erfüllt nicht nur die vielfältigen Bedürfnisse der Verbraucher, sondern lindert auch das Problem des „versteckten Hungers", der durch Kalziummangel verursacht wird.

Nachhaltige Milchwirtschaft

Auf der Podiumsdiskussion sagte Zhang Jianqiu, dass die Milchwirtschaft in Zukunft gesünder, grüner und innovativer sein wird. Letztendlich muss sie als naturbasierte, gesundheitsorientierte und auf den Menschen ausgerichtete Branche mehr soziale Verantwortung übernehmen und ein Geschäftsmodell der grünen Entwicklung aufbauen, um mehr zur Nachhaltigkeit der Menschheit beizutragen.

Bis heute hat Yili Netto-Null-Maßnahmen ergriffen, wie z. B. die Durchführung von Kohlenstoffinventar-Bewertungen in 12 aufeinanderfolgenden Jahren, die Einführung einer Reihe von Netto-Null-Kohlenstoff-Produkten und den Bau intelligenter Weiden und Netto-Null-Kohlenstoff-Fabriken durch die Nutzung digitaler Technologien. Das Unternehmen veröffentlichte außerdem seine Net-Zero-Carbon-Roadmap und initiierte die Net-Zero Carbon Alliance mit globalen Partnern. Das Yili Modern Intelligent Health Valley integriert industrielle und städtische Funktionen und wurde auch als Chinas erstes Netto-Null-Kohlenstoff-Demonstrationsgebiet anerkannt.

