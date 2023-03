LONDRES, 24 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Os vencedores do World Food Innovation Awards 2023 foram anunciados no International Food and Drink Event (IFE) em 20 de março no Reino Unido. Com excelente desempenho em inovação, o Yili Group se tornou o maior vencedor com mais prêmios. Juntamente com sua subsidiária Ausnutria Dairy, a empresa recebeu um grande prêmio, especialmente entre os finalistas para 13 prêmios, e foi indicada a outros três.

Yili Group ganha 17 prêmios no World Food Innovation Awards (PRNewsfoto/Yili Group)

Após uma rigorosa análise dos juízes, a edição sustentável "No Printing No Ink" da Satine, do Yili Group, foi nomeada vencedora do prêmio "Design de Embalagens". Integrando conceitos verdes e de baixo carbono, as caixas individuais são projetadas em branco puro e sem impressão de tinta tradicional, e as informações do produto são impressas a laser. As caixas são compostas por materiais de embalagem certificados pelo Conselho de Manejo Florestal, e as tampas são feitas de materiais à base de plantas.

Active Lactoferrin Organic Pure Milk da Satine, indicado ao prêmio "Produto Artesanal", aplica uma tecnologia inovadora e avançada para manter a atividade natural da lactoferrina, permitindo que o produto ajude a melhorar o sistema imunológico do corpo humano. Esse é notavelmente o primeiro produto ativo de leite puro de lactoferrina à temperatura ambiente no mercado de laticínios. Enquanto isso, o Yili Cute Star Lactoferrin Pure Milk – o primeiro leite ativo em lactoferrina em temperatura ambiente do mundo que oferece atendimento nutricional para o crescimento saudável das crianças – também foi finalista em três prêmios: "Inovação Tecnológica", "Produto para Bebês/Infantil" e "Produto Artesanal". O Yili's Xujinhuan Cheese Flavored Ice Cream também foi indicado ao prêmio "Produto Frio/Congelado". O produto é o primeiro sorvete de baixo índice glicêmico da China certificado pelo Global Green Union.

Kabrita YingJia Yingxin Goat Milk Formula foi finalista do prêmio "Laticínio", já que combina ésteres de fitoesteróis, ácido fólico, taurina e zinco de forma inovadora para ajudar a proteger a saúde cardiovascular e vascular cerebral de pessoas de meia-idade e idosas. Enquanto isso, AMBPOMIAL Youqier, uma combinação única de uma bebida espumante e um iogurte, também foi finalista dos prêmios "Laticínio" e "Inovação Alimentar".

Além disso, Shuhua Sugar Control Lactose-free Milk também foi finalista dos prêmios "Inovação Tecnológica" e "Laticínio", enquanto Cute Star Natural DHA Pure Milk foi finalista do prêmio "Produto Artesanal" e indicado a "Laticínio", além de Changyi 100% Lactic Acid Bacteria Drink como finalista do prêmio "Inovação em Bebidas".

