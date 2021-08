Yili Group permanece entre os cinco primeiros no relatório Global Dairy Top 20 da Rabobank de 2021

Com a pandemia da Covid-19 ainda atingindo o mundo todo, a Yili demonstrou grande resiliência e forte competência, com uma cadeia industrial completa sob seu controle. A empresa informou um faturamento total de RMB 96,886 bilhões em 2020, tornando-se uma das poucas empresas de laticínios a conseguir um alto crescimento em meio à desaceleração econômica mundial. O relatório do primeiro trimestre do ano fiscal de 2021 mostrou um desempenho recorde, com um faturamento total de RMB 27,363 bilhões, o que representa um aumento de 32,49% em relação ao ano passado. A Yili espera conquistar a marca de RMB 100 bilhões em faturamento anual este ano.

O excelente desempenho é o resultado das respostas rápidas e eficazes da Yili às mudanças do mercado e do aumento da atenção dada à cadeia de suprimentos, lançamentos de novos produtos e canais de comércio eletrônico. A Yili continuou a implementar projetos de cluster industrial, promovendo a digitalização e a transformação inteligente de toda sua cadeia industrial. Além disso, a empresa continuou a lançar novos produtos e promoveu ativamente novos modelos de varejo como promoções para membros, marketing comunitário e entrega em domicílio O2O (online-to-offline) por meio do fortalecimento da cooperação com plataformas de comércio eletrônico.

Tornando-se global com produtos de alta qualidade

O empenho em oferecer maior qualidade passou a ser um ponto central para as empresas de laticínios. Para isso, a Yili estabeleceu um sistema de gestão de qualidade que envolve "todos os funcionários, um processo holístico e todos os aspectos" e estabeleceu um sistema de três camadas que abrange a matriz, as unidades comerciais e as fábricas para monitorar os riscos relacionados à segurança alimentar. A busca incessante por qualidade ajudou a Yili a garantir um alto nível de preferência do consumidor, evidenciado por sua indicação pela Brand Finance como uma das marcas de laticínios mais valiosas do mundo em 2021.

A Yili também está comprometida em reunir recursos e parcerias de alta qualidade em todo o mundo. Construiu duas unidades de produção na Nova Zelândia, a Oceania Production Base e a Westland Dairy Company Limited. Além disso, a Yili estabeleceu seu centro europeu de inovação e centro de inovação da Oceania com o objetivo de promover a P&D de novos produtos.

Contando com suas bases de produção na China, Oceania, Sudeste Asiático e outros lugares, a Yili está expandindo continuamente seus negócios no exterior. Vários produtos que são sucessos de vendas como o iogurte AMBPOMIAL, o sorvete Joyday, o Yili YoungFun e a manteiga Westgold foram lançados em 21 países e regiões.

Compromissos de sustentabilidade

O relatório da Rabobank de 2021 também destaca o aumento da conscientização dos consumidores em relação aos desafios ambientais no contexto da pandemia, observando que "os sentimentos do consumidor estão sendo ouvidos, e muitas empresas incluídas no Global Dairy Top 20 assumiram compromissos de sustentabilidade."

A Yili iniciou sua auditoria abrangente de emissões de carbono em 2010. Ao longo de mais de uma década, os esforços da Yili reduziram suas emissões em 6,51 milhões de toneladas de CO 2 , o equivalente a economizar 10,7 bilhões de quilowatts/hora de eletricidade.

Publicado anualmente, o relatório Global Dairy Top 20 da Rabobank foi reconhecido como uma das classificações mais confiáveis do setor de laticínios, colocando os líderes setoriais em destaque com base em seus dados de vendas e demonstrações financeiras.

