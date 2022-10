Yili lance une initiative d'éducation à la sécurité personnelle pour les filles à l'occasion de la Journée internationale de la fille

HOHHOT, Chine, 11 octobre 2022 /PRNewswire/ — Le 11 octobre, pour célébrer la Journée internationale de la fille (JIF), le groupe Yili, sa marque Cute Star et le projet « Yili Ark » s'associent à la Western China Human Resources Development Foundation et à la China Foundation for Rural Development pour lancer l'initiative d'éducation à la sécurité personnelle « Let there be love for every girl ». Le projet « Yili Ark » s'est exporté à l'étranger pour la première fois.

L'initiative vise à accroître la sensibilisation à la sécurité et à créer un environnement plus sûr pour les filles. Elle a été déployée dans plusieurs écoles nationales et à l'étranger, y compris dans des campus en Chine, au Myanmar, en Indonésie et en Thaïlande, et comptera bientôt plus de 500 « Yili Safe Campus » autour de Chine.

La JIF a été déclarée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2011 afin de relever les défis auxquels les filles sont confrontées et pour promouvoir l'autonomisation et la réalisation de leurs droits. Les filles sont désavantagées par le manque d'égalité des chances et d'accès aux ressources et sont plus vulnérables aux problèmes sociaux. Des programmes de prévention et d'intervention pertinents sont nécessaires de toute urgence étant donné les incidents récurrents de violence contre les enfants.

En guise de réponse, Yili a conçu des exercices de callisthénie simples et stimulants « NONO » qui combinent une routine physique avec des chants sur les pratiques de sécurité du corps. L'autocollant « NONO » est correctement illustré pour mettre en évidence les parties du corps qui ne doivent pas être touchées.

L'école primaire de Tai Chen dans la province de Hebei, en Chine, l'un des « Yili Safe Campus », est un site pilote où Yili a collaboré avec le bureau local de l'éducation et le bureau des sports pour présenter les exercices de callisthénie « NONO ». L'enseignante Liang Weibing a déclaré que l'exercice est utile puisqu'il aide les enfants à acquérir une conscience de la sécurité et à développer des compétences d'autodéfense.

Les exercices de callisthénie « NONO » ont ensuite été traduits en plusieurs langues pour les élèves au Myanmar, en Indonésie et en Thaïlande. Yili collabore avec la China Foundation for Rural Development afin d'enseigner les exercices de callisthénie « NONO » à des élèves locales au Myanmar. Mme Moe Myint Nwe, directrice de l'école primaire nº 18 à Yangon, a reconnu les commentaires positifs des élèves. En outre, la société a donné 48 000 cartons de lait pur à 10 écoles à Hlaingthaya, Yangon.

La directrice de l'école primaire nº 9 dans le centre de Jakarta, en Indonésie, a déclaré : « Nous apprécions les efforts de Yili pour enseigner aux enfants comment se protéger et s'aimer, ainsi que la crème glacée Joyday, à l'occasion de la Journée internationale de la fille. » La marque Cremo de Yili s'est rendue à l'école Wat Suwan Chindaram à Pathum Thani pour présenter les exercices de callisthénie « NONO » aux enfants et partager de délicieuses glaces avec eux.

Yili s'est engagée à contribuer au développement de l'éducation sans but lucratif. Depuis 2012, le projet de sécurité des enfants « Yili Ark » de Yili a été présenté à plus de 500 écoles en Chine, offrant des ateliers de formation à la sécurité, y compris la réponse aux séismes, la sécurité personnelle et la prévention des noyades. Yili continuera de promouvoir des activités d'éducation à la sécurité personnelle pour les filles et d'investir davantage de ressources dans des programmes sans but lucratif d'éducation civique et scolaire, contribuant ainsi à un avenir meilleur pour les enfants.

À propos de « Yili Ark » :

« Yili Ark » est un projet éducatif caritatif qui soutient la croissance et la sécurité des enfants, coparrainé par Yili et la Western China Human Resources Development Foundation. Depuis son lancement en 2012, « Yili Ark » a offert plus de 70 cours de formation à la sécurité des enfants à 300 000 enfants, ainsi qu'à leurs enseignants et parents. Ces cours couvrent près de 20 sujets, tels que la prévention des enlèvements, les pertes, les interventions en cas de tremblement de terre et d'incendie, les noyades et la violence, la circulation et la sécurité quotidienne.

