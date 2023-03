Yili obtém verificação internacional de pegada hídrica tanto ao nível de produto como organizacional

QUZHOU, China, 22 de março de 2023 /PRNewswire/-- Em 6 de março de 2023, a Longyou Yili Dairy Co, Ltd., uma das fábricas de leite líquido da Yili na província de Zhejiang, e o iogurte de estilo grego AMBPOMIAL da Yili receberam a emissão da verificação da pegada hídrica pelo Bureau Veritas, tornando-se a primeira fábrica de leite líquido e o primeiro produto de iogurte na indústria de laticínios da China a obter a certificação de pegada hídrica em conformidade com o padrão internacional ISO 14046.

Zhou Wenxia (à direita), vice-presidente do Yili Group, e Han Jing, presidente da BV China, na cerimônia de certificação realizada no Yili Modern Intelligent Health Valley (PRNewsfoto/Yili Group)

Este é mais um marco nos esforços contínuos do Yili Group para implementar projetos de conservação de água e mitigar riscos de escassez de água em sua cadeia de valor, desde a verificação da pegada hídrica de uma fábrica de sorvetes em 2022.

A escassez de água é uma grande preocupação ambiental global e, como um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, o mundo precisa garantir retiradas sustentáveis e abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem de escassez de água até 2030.

O Yili Group assumiu a liderança na exploração e adoção da estratégia "Baixa Pegada Hídrica" (em inglês: Low Water Footprint, LWF) nas indústrias de laticínios e alimentos. Em 2022, o Yili Group estabeleceu um Comitê de Neutralidade de Carbono liderado pelo chefe e presidente Pan Gang. O comitê também é responsável pela gestão dos recursos hídricos do grupo, pelo planejamento integrado da captação e uso da água e pela exploração de soluções inovadoras para o gerenciamento da água em toda a sua cadeia de abastecimento.

Em 2022, a Yili assumiu sua fábrica de Zhejiang como piloto para realizar pesquisa e gerenciamento de pegada hídrica LCA (ciclo de vida completo) em nível organizacional e obteve a verificação da pegada hídrica emitida pela British Standards Institution, tornando-se a primeira empresa de alimentos da China a obter a certificação de pegada hídrica transparente e confiável.

Como um grupo de certificação mundialmente conhecido estabelecido em 1828, o Bureau Veritas se refere estritamente ao padrão internacional ISO 14046: 2014 "Gestão ambiental - Pegada hídrica - Princípios, requisitos e diretrizes" e ISO/ TS 14072: 2014 "Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Requisitos e diretrizes para avaliação do ciclo de vida organizacional", para verificar a pegada hídrica dos produtos e fábricas da Yili. A declaração de verificação revela que o consumo de água ocorreu principalmente na cadeia de abastecimento, o que confirma os esforços da Yili para reduzir a pegada hídrica em toda a cadeia de abastecimento e fornece diretrizes para cooperar com os fornecedores para conservar os recursos hídricos.

Para analisar melhor as áreas de estresse hídrico onde a Yili e seus fornecedores estão localizados, o Yili Group adotou a ferramenta Aqueduct do World Resources Institute, combinada com a ferramenta disponível de água restante (AWARE) desenvolvida pelo WULCA, um grupo de trabalho internacional da UNEP-SETAC Lifecycle Initiative. O mapa de risco de estresse hídrico gerado pela Yili ajuda a formular metas de conservação de água da cadeia de valor e planejar atividades direcionadas, como projetos de conservação de água e melhores práticas dentro de suas instalações. A redução contínua da pegada hídrica dos produtos Yili ajuda a aliviar a pressão sobre os recursos hídricos em áreas de alto risco.

Em 2022, o Yili Group visou regiões com alto risco de estresse hídrico, classificou os potenciais de economia de água e realizou 322 projetos de economia de água, envolvendo vários produtos como água mineral, leite em pó, leite líquido, iogurte e produtos de sorvete, cobrindo todas as fábricas. Em 2022, o percentual de consumo de água de fontes alternativas foi de 4,07% e a economia total de água chegou a 1,7 milhão de toneladas.

A gestão dos recursos hídricos do Yili Group é baseada na plataforma de gerenciamento digital autodesenvolvida. Esta plataforma pode não apenas gerenciar os dados de toda a ingestão de água, consumo de água e reciclagem de água, mas também calcular a pegada hídrica do ciclo de vida do produto de acordo com os padrões internacionais. A verificação e certificação de terceiros também permitirá que a plataforma digital forneça uma base sólida para uma melhor gestão dos riscos hídricos.

