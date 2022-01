Yili realiza seu encontro anual on-line - mais de RMB 1,2 bilhão em incentivos foram concedidos a funcionários em 2021

Pan Gang, diretor e presidente do Yili Group, disse: "Com o amor por uma vida saudável, continuaremos a oferecer mais produtos de nutrição e saúde aos clientes do mundo todo, por meio da inovação contínua, e a proporcionar carinho e amor às pessoas necessitadas, fazendo o bem. Com amor por nossa carreira, permitiremos que nossos funcionários tenham uma maior sensação de realização e felicidade, ao ajudá-los a crescer, e uniremos forças com nossos parceiros na cadeia do setor para abrir uma era de maior prosperidade, continuando a avançar."

Rápido crescimento da Yili beneficia seus funcionários

Com esforços contínuos para apoiar o desenvolvimento profissional de seus funcionários, a Yili estabeleceu um sistema que abrange o cultivo de talentos e o cuidado aos funcionários. Esse sistema oferece uma plataforma eficaz para o desenvolvimento individual dos funcionários, amplos recursos de treinamento e um mecanismo de recompensas bem desenvolvido.

Nesse encontro, mais de cem prêmios foram concedidos a funcionários e equipes excepcionais, em reconhecimento a suas conquistas no cultivo de talentos, desenvolvimento de processos, produção segura, gestão da qualidade e inovações. Além do salário-base e do salário por mérito, a Yili concedeu mais de RMB 1,2 bilhão em incentivos a funcionários ao longo de 2021.

A Yili também se dedica a proporcionar planos de carreira diversificados a seus funcionários. Ela ofereceu oportunidades de crescimento e desenvolvimento a mais de dois mil funcionários apenas no ano passado.

Yili impulsiona prosperidade comum em toda a cadeia do setor

Como um dos cinco principais participantes do setor global de laticínios, a Yili vem avançando em sua modernização tecnológica e promovendo cadeias de valor no setor para fomentar o desenvolvimento contínuo de seus parceiros de produção e de distribuição, tanto tecnológica quanto financeiramente.

A Yili também ajudou mais de cinco milhões de produtores de laticínios a aumentar seus rendimentos e a melhorar sua subsistência. Em 31 de dezembro de 2021, a Yili havia investido RMB 90 bilhões no financiamento de 8.590 de seus parceiros de produção e de distribuição na cadeia industrial, com RMB 7,596 bilhões estendidos em 2021.

Com o objetivo de construir em conjunto o Ecossistema Global de Saúde e atender consumidores em todo o mundo, a Yili investiu aproximadamente RMB 100 milhões para recompensar seus revendedores excepcionais na Conferência dos Principais Parceiros de 2022. Atualmente, a Yili conta com parceiros em 33 países em cinco continentes.

Yili apoia o bem-estar público para ajudar a melhorar a vida das pessoas

Ao longo dos anos, a Yili sempre tem cumprido suas responsabilidades sociais. Até o final de 2021, o projeto "Yili Nutrition 2030" havia envolvido 12 mil escolas chinesas, com um investimento total de mais de RMB 92 milhões, beneficiando quase 700 mil crianças. Além disso, com o objetivo de garantir a segurança das crianças, o projeto "Yili Ark" havia englobado 25 províncias e cidades em todo o país, beneficiando 300 mil crianças, professores e pais.

A Yili também está comprometida em promover o desenvolvimento de uma cadeia industrial verde. A Yili recebeu recentemente uma declaração de verificação de neutralidade de carbono do Bureau Veritas, marcando a primeira verificação desse tipo no setor local de laticínios. Suas práticas líderes do setor relativas a atingir o pico de emissões e a neutralidade de carbono também foram destacadas como o único estudo de caso do setor de alimentação e agricultura na Rota Corporativa de Carbono Zero Líquido do Pacto Global das Nações Unidas.

FONTE Yili Group

