Yili reconhecida novamente em primeiro lugar como a marca de laticínios mais valiosa do mundo

A Yili manteve um crescimento constante apesar da pandemia do ano anterior. O Sr. Zhang Jianqiu, CEO do Yili Group, disse ao Brand Finance que a Yili, aderindo ao princípio de "colocar os consumidores em primeiro lugar" e manter uma visão global, continuou a oferecer aos clientes produtos e serviços de alta qualidade por meio da inovação. Com base nisso, a Yili ganhou o reconhecimento e a confiança dos consumidores, que contribuíram para suas pontuações excepcionais nas classificações do Brand Finance.

Conquistando a confiança de 1,3 bilhão de consumidores com alta qualidade

Ao longo dos anos, a Yili considerou a qualidade como vital e se comprometeu a produzir produtos lácteos que são 100% seguros e saudáveis.

Os rigorosos padrões de qualidade da Yili ajudaram a empresa a ganhar a confiança dos consumidores. De acordo com o 2021 Asia Brand Footprint Report, a Yili é a marca mais preferida de produtos de consumo rápido (FMCG), com uma taxa de penetração de 92,2% e uma cobertura de quase 1,3 bilhão de consumidores, tendo sido escolhida pela maior parte dos domicílios pelo sexto ano consecutivo.

Respondendo às diversas demandas dos consumidores com produtos inovadores

A pandemia da Covid-19 aumentou a conscientização dos consumidores sobre a saúde. Os consumidores têm apresentado exigências mais altas de qualidade e demanda cada vez mais diversificada com relação ao mercado de laticínios. A Yili faz bom uso de big data para obter percepções sobre as necessidades dos consumidores em tempo real e acelerar a inovação e as atualizações de produtos.

Atualmente, a empresa tem mais de 20 submarcas. Entre elas, a receita anual de vendas do AMBPOMIAL e do Yili Pure Milk atingiu mais de 20 bilhões de iuanes, e a de Satine e Yili Youngfun ultrapassou 10 bilhões de iuanes.

Contribuindo para um mundo mais saudável, reunindo conhecimento global

A Yili tem parceiros em 33 países em cinco continentes. Ao mesmo tempo em que amplia sua presença global, a Yili estabeleceu duas bases de produção e processamento na Nova Zelândia. Ao reunir recursos globais de inovação, a empresa criou o Yili Innovation Center Europe, o Sino-US Food Wisdom Valley e o Yili Innovation Center Oceania para impulsionar continuamente a P&D de novos produtos.

"A Yili mais uma vez tem se dedicado a novos produtos e otimização, fortalecida pela inovação e investimento de longo prazo em P&D. Isso, juntamente com a expansão em novos territórios na Ásia e no exterior, tem suportado o sólido crescimento da marca", de acordo com o relatório Food & Drink da Brand Finance de 2021.

