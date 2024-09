Yinergy fait ses débuts au Royaume-Uni lors du salon Solar & Storage Live 2024 et présente des solutions énergétiques innovantes

BIRMINGHAM, Angleterre, 25 septembre, 2024 /PRNewswire/ -- Yinergy a fait ses débuts au Royaume-Uni lors de l'exposition 2024 Solar & Storage Live à Birmingham le 24 septembre 2024, présentant ses solutions énergétiques innovantes au stand B26. L'entreprise a présenté une gamme de produits de pointe, notamment ses derniers onduleurs hybrides et ses solutions énergétiques résidentielles intelligentes.

Yinergy a présenté une nouvelle série d'onduleurs hybrides monophasés de 3 à 6 kW et des solutions solaires et de stockage résidentielles spécialement conçues pour le marché britannique. L'onduleur hybride monophasé est très efficace, rentable et sûr, avec une amélioration moyenne de l'efficacité de la production d'énergie de 0,3 % et une consommation d'énergie en veille inférieure à 5 W, ce qui en fait un choix idéal pour les ménages modernes. En outre, Yinergy a lancé une solution intégrée combinant des onduleurs, des batteries et une recharge intelligente des véhicules électriques, offrant une installation facile, une maintenance aisée et une efficacité considérablement améliorée. Cette solution complète a attiré l'attention des visiteurs en raison de ses caractéristiques pratiques.

Les onduleurs hybrides triphasés, les onduleurs monophasés et les chargeurs intelligents pour véhicules électriques de Yinergy ont également suscité un vif intérêt lors de l'exposition. Les onduleurs hybrides triphasés ont atteint un rendement de charge et de décharge de 97,3 % tout en réduisant le temps d'installation de 40 %, combinant parfaitement un rendement élevé et une facilité d'installation. Un porte-parole de Yinergy a déclaré : "Nous avons observé une forte demande sur le marché britannique pour des onduleurs très efficaces et fiables. Yinergy s'engage à innover pour le client et continuera à renforcer sa présence sur le marché britannique".

Avec ses solutions hautement compatibles et ses produits de pointe, Yinergy remplit la mission de sa marque, "Pour votre rêve d'énergie verte". En se concentrant sur l'innovation et la durabilité, Yinergy est bien placée pour contribuer à l'avenir des énergies renouvelables.

