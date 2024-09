Yinergy stellt auf der Solar & Storage Live 2024 erstmals innovative Energielösungen in Großbritannien vor

BIRMINGHAM, England, 25 September 2024 /PRNewswire/ -- Yinergy gab am 24. September 2024 auf der Messe Solar & Storage Live in Birmingham sein Debüt in Großbritannien und präsentierte seine innovativen Energielösungen am Stand B26. Das Unternehmen präsentierte eine Reihe hochmoderner Produkte, darunter seine neuesten Hybrid-Wechselrichter und intelligenten Energielösungen für Wohngebäude.

Yinergy show its innovative and efficient products and energy solutions at booth B26 on the Solar & Storage Live 2024

Speziell für den britischen Markt hat Yinergy eine neue Serie von einphasigen Hybrid-Wechselrichtern mit einer Leistung von 3-6 kW sowie Solar- und Speicherlösungen für Wohngebäude vorgestellt. Der einphasige Hybrid-Wechselrichter ist hocheffizient, kostengünstig und sicher. Mit einer durchschnittlichen Verbesserung des Wirkungsgrads bei der Stromerzeugung von 0,3 % und einem Standby-Stromverbrauch von weniger als 5 W ist er die ideale Wahl für moderne Haushalte. Darüber hinaus hat Yinergy eine integrierte Lösung auf den Markt gebracht, die Wechselrichter, Batterien und intelligentes Laden von E-Fahrzeugen kombiniert und eine einfache Installation, bequeme Wartung und eine deutlich verbesserte Effizienz bietet. Diese umfassende Lösung fand bei den Besuchern aufgrund ihrer praktischen Eigenschaften große Beachtung.

Auch die dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter, einphasigen Wechselrichter und intelligenten EV-Ladegeräte von Yinergy stießen auf der Messe auf großes Interesse. Die dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter erreichten einen Lade- und Entladewirkungsgrad von bis zu 97,3 % und reduzierten gleichzeitig die Installationszeit um 40 % - eine perfekte Kombination aus hoher Effizienz und einfacher Installation. Ein Sprecher von Yinergy erklärte: "Wir haben auf dem britischen Markt eine starke Nachfrage nach hocheffizienten und zuverlässigen Wechselrichterprodukten beobachtet. Yinergy setzt auf kundenorientierte Innovationen und wird seine Präsenz auf dem britischen Markt weiter ausbauen."

Mit seinen hochkompatiblen Lösungen und hochmodernen Produkten erfüllt Yinergy seine Markenmission "For Your Dream of Green Energy". Durch die Konzentration auf Innovation und Nachhaltigkeit ist Yinergy gut positioniert, um einen Beitrag zur Zukunft der erneuerbaren Energien zu leisten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2515114/photo.jpg