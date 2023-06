Yinfei Yin rejoint Shanghai ChemPartner en tant que vice-président et chef de la biologie et de la pharmacologie

SHANGHAI, 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- ChemPartner a annoncé aujourd'hui la nomination de Yinfei Yin, titulaire d'un doctorat en oncologie, au poste de vice-président et chef du département de biologie et de pharmacologie à Shanghai ChemPartner.

M. Yin apporte une riche expérience et une vaste expertise à son nouveau poste, puisqu'il s'est imposé comme un scientifique hautement accompli dans le milieu universitaire et dans l'industrie biopharmaceutique. Titulaire d'un doctorat en oncologie de l'Université de Nottingham, M. Yin est biologiste moléculaire de formation et possède une vaste expérience en découverte et validation des cibles, en développement d'essais, en imagerie préclinique et en modèles in vivo avancés. Avant d'intégrer ChemPartner, M. Yin a été directeur exécutif et chef des opérations scientifiques (États-Unis/Royaume-Uni) et chef mondial de l'imagerie préclinique à CrownBio pendant plus de 10 ans.

« M. Yin est un atout exceptionnel pour notre équipe, offrant un leadership et une expertise qui bénéficieront à nos efforts en biologie et en pharmacologie pour la découverte et le développement de médicaments, a déclaré Lilly Xu, présidente de Shanghai ChemPartner. Sa vaste expérience en recherche et en leadership sera très bénéfique pour ChemPartner et nos clients internationaux. »

Chempartner est une grande CRO et CDMO mondiale qui fournit des services intégrés en sciences de la vie pour la découverte et le développement de médicaments avec une expertise en chimie de la découverte, en biologie, en pharmacologie, en DMPK, en toxicologie exploratoire, en découverte, en développement et en fabrication de produits biologiques. Le département de biologie et de pharmacologie de ChemPartner se spécialise dans les services de découverte de médicaments dans plusieurs domaines biothérapeutiques clés, y compris l'oncologie, la biologie cellulaire, l'immunologie, l'inflammation, les neurosciences et les troubles métaboliques. De la validation des cibles au HTS en passant par le hit-to-lead, l'optimisation du prototype, la sélection des candidats ou encore les études habilitantes pour l'IND, les scientifiques de ChemPartner sont axés sur l'innovation et le client.

M. Yin a exprimé son enthousiasme à l'idée de se joindre à ChemPartner et de s'appuyer sur les solides bases établies au cours des deux dernières décennies ; il a déclaré : « ChemPartner occupe une position unique en tant que fournisseur de services intégrés avec de solides succès à son actif. Je crois que la vaste expérience de l'équipe en matière de découverte, associée à mon expertise, nous permettra d'offrir des solutions de recherche inégalées à nos clients dans le monde entier. »

À propos de ChemPartner

ChemPartner est la société holding de Shanghai ChemPartner et offre un large éventail de services de découverte, de développement et de fabrication de médicaments, y compris la chimie de découverte, la biologie, la pharmacologie, la DMPK, la toxicologie, ainsi que la découverte, le développement et la fabrication de produits biologiques pour les services CDMO. Shanghai ChemPartner sert une clientèle internationale diversifiée et possède des laboratoires, des bureaux commerciaux et des représentants aux États-Unis, en Europe, en Chine et au Japon.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Livia Legg, directrice commerciale

[email protected]

SOURCE Shanghai ChemPartner