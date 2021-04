Ÿnsect acelera sua expansão internacional com a aquisição da AgTech holandesa Protifarm à medida que cresce no mercado de ingredientes alimentares para humanos feitos de insetos

PARIS, 13 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Ÿnsect, líder mundial em proteína natural de insetos, adquiriu a Protifarm, líder global em ingredientes de bichos-da-farinha para aplicações em alimentos para humanos. Sua oferta conjunta acelerará os recursos de fabricação com uma terceira unidade de produção, à medida que a empresa se propõe a cumprir sua estratégia de longo prazo de oferecer uma solução saudável e sustentável para o consumo acelerado de proteínas. Depois que a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar considerou os bichos-da-farinha seguros para consumo humano em janeiro, a Ÿnsect está crescendo no mercado de ingredientes alimentares derivados de ingredientes de insetos para humanos.

Além de suas unidades na França, a Ÿnsect agora se expande internacionalmente com a integração da Protifarm, uma unidade de produção holandesa com sede em Ermelo, situada a uma hora a leste de Amsterdã. Isso solidifica a posição da empresa como a maior produtora de alimentos e rações feitos de insetos do mundo.

"A Protifarm se ajusta perfeitamente à Ÿnsect, combinando de forma excelente com nossas metas de longo prazo e valores de sustentabilidade. Adquirir a Protifarm é um próximo passo estratégico para nós, fortalecendo a posição de liderança da Ÿnsect no mercado mundial e permitindo que atendamos adequadamente os mercados de alimentos para humanos e pets com produtos complementares", explica Antoine Hubert, cofundador e CEO da Ÿnsect.

A fazenda vertical holandesa de última geração produz mais de 1.000 toneladas métricas de ingredientes alimentares anualmente. Com duas unidades de produção da Ÿnsect em operação e uma em construção, o resultado é um aumento no volume e agilidade na produção e entrega aos clientes.

A Ÿnsect e a Protifarm já têm muitos pilares em comum, desde a maneira como abordam a ciência e a tecnologia em bichos-da-farinha até a qualidade e a excelência operacional. A Protifarm conta com quase 40 anos de experiência em criação de insetos e possui 37 patentes em dez categorias, totalizando quase 300 patentes pertencentes à Ÿnsect.

"A evolução de uma ingestão nutricional mais sustentável está apenas começando, mas a previsão é que a demanda por produtos que atendam a esses padrões cresça de forma exponencial nos próximos anos. A consolidação da Protifarm com a Ÿnsect ampliará nossa escala para atender a essa demanda mundial", comenta Tom Mohrmann, CEO da Protifarm.

Com clientes do ramo da alimentação na Alemanha, Holanda, Inglaterra, Dinamarca e Bélgica, espera-se que a solicitação de "Alimento Novo" da Protifarm, assim como da Ÿnsect, receba a aprovação da UE no futuro próximo. Como o bicho-da-farinha Buffalo da Protifarm e o bicho-da-farinha Molitor da Ÿnsect atendem a necessidades complementares, a empresa agora oferece uma plataforma de ingredientes alimentares e de rações intercambiáveis, atendendo à demanda por diferentes aplicações especiais provenientes de dois tipos de bichos-da-farinha.

