Ynsect annonce l'acquisition de l'entreprise d'agri tech néerlandaise Protifarm et accélère ainsi son développement international et son entrée sur le marché des protéines d'insectes destinées à l'alimentation humaine

Cette acquisition, première structurante du secteur, accroît la capacité de production d'Ÿnsect avec une ferme supplémentaire et l'ajout d'une nouvelle espèce de scarabée à son portefolio.

PARIS, 13 avril 2021 /PRNewswire/ -- Ÿnsect, leader mondial de la production d'ingrédients naturels à base d'insectes acquière Protifarm, entreprise néerlandaise reconnue pour son leadership dans la production d'ingrédients à base d'insectes destinés à l'alimentation humaine. Cette acquisition permet, grâce à une troisième ferme verticale, d'accroître la capacité de production d'Ÿnsect, mais également d'accélérer son développement sur le marché de la consommation humaine et ce, juste quelques semaines après l'avis positif rendu par l'EFSA sur l'intégration du scarabée Molitor dans l'alimentation humaine.

Outre ses deux fermes verticales françaises, Ÿnsect s'internationalise avec l'acquisition de Protifarm, entreprise néerlandaise basée à Ermelo, à une heure d'Amsterdam. L'entreprise consolide sa position de leader mondial dans l'alimentation à base d'insectes.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Protifarm dans notre famille. La stratégie et le positionnement de le Protifarm correspondent parfaitement à nos objectifs à long-terme et à nos valeurs de durabilité. Cette acquisition est une étape clé, qui renforce la position de leader d'Ÿnsect sur le marché mondial et nous permet d'accélérer dans l'alimentation humaine et animale avec des produits complémentaires », explique Antoine Hubert, cofondateur et PDG d'Ÿnsect.

Aujourd'hui, Protifarm produit plus de 1000 tonnes d'ingrédients par an. Avec trois fermes, Ÿnsect peut produire plus de 230 000 tonnes d'ingrédients par an.

La vision commune d'Ÿnsect et Protifarm facilite les convergences. Protifarm apporte 40 années d'expérience et possède 37 brevets, élevant à près de 300 le nombre détenus par Ÿnsect.

« Nous ne sommes qu'au tout début de l'évolution des habitudes alimentaires vers un modèle plus sain et plus durable. La demande des consommateurs pour des produits répondant à ces besoins est ainsi amenée à croitre de manière exponentielle dans les années à venir. Le rapprochement des activités de Protifarm, leader dans l'alimentation humaine à base d'insectes et d'Ÿnsect, leader dans l'alimentation animale va nous permettre de répondre à cette demande à échelle mondiale », commente Tom Morhmann, PDG de Protifarm.

Fournisseur en Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, Danemark et en Belgique, le scarabée Buffalo de Protifarm pourrait bientôt devenir la deuxième espèce de scarabée autorisée pour la consommation humaine par l'Union Européenne.

Ce scarabée et le scarabée Molitor d'Ÿnsect répondent à des besoins complémentaires et permettent à Ÿnsect de proposer deux types de scarabée de qualité supérieure pour répondre aux demandes de ses clients.

Ÿnsect est leader mondial de la production naturelle de protéines d'insectes et d'engrais. Fondée en 2011 à Paris, elle transforme les insectes en ingrédients premium à haute valeur ajoutée pour nourrir les animaux, les poissons, les plantes et demain les êtres humains. Ÿnsect exploite des technologies de rupture protégées par 300 brevets lui permettant d'élever des scarabées Molitor et Buffalo dans ses fermes verticales.

