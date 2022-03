Ynsect continue son expansion aux États-Unis en intégrant Jord Producers à sa plateforme de production.

PARIS, 29 mars 2022 /PRNewswire/ -- Jord Producers, basé dans le Nebraska, intègre le portefeuille de production d'Ÿnsect, marquant une nouvelle étape dans l'expansion en Amérique du Nord du leader mondial de la production de scarabées. Ÿnsect est arrivé sur le marché américain en novembre 2021.

L'intégration de Jord Producers, l'un des plus grands producteurs américains de vers de farine, reflète l'expansion d'Ÿnsect sur le marché américain et son entrée sur le marché des aliments pour poules de basse-cour, un marché révélé par la pandémie, qui devrait atteindre 400 millions de dollars en 2026 selon le cabinet Arthur D. Little.

En deux ans, le nombre d'Américains élevant des poules a atteint 26 millions. Emerton a montré que 82% des propriétaires de poules aux États-Unis préfèrent les vers de farine aux autres insectes. Ÿnsect commercialisera ses produits premiums en marque propre.

Antoine Hubert, PDG et cofondateur d'Ÿnsect : "Nous sommes heureux de poursuivre notre expansion aux États-Unis, marché incontournable pour Ÿnsect. En tant que société à impact, la durabilité et la protection de l'environnement sont en tête de nos priorités. Nous avons été impressionnés par les compétences entrepreneuriales de Cheryl Powers, devenue une pionnière. Elle a cofondé Jord dans le cœur agricole des États-Unis, facilitant l'accès aux matières premières locales pour nourrir nos insectes. C'était un choix évident ".

Les vers de farine apportent des bénéfices santé et nutritionnels majeurs aux animaux : teneur très élevée en protéines (72 %), digestibilité, diminution des agents pathogènes, meilleure résistance au stress et un potentiel de réduction des maladies de peau. Les vers de farine contiennent tous les acides aminés dont une poule a besoin pour un développement optimal.

Cheryl Powers, PDG de Jord Producers, a ajouté : "Après avoir construit Jord Producers au cours des quatre dernières années avec Kris Vrooman et Amber Klassen, et être devenu des experts dans l'élevage et la distribution de larves vivantes et entières séchées sur le marché des poules de basse-cour, Jord Producers se réjouit de rejoindre la famille Ÿnsect. Nous sommes persuadés que ce changement nous aidera à faire passer la production de vers de farine à un niveau supérieur."

Avec cette intégration, le portefeuille de production d'Ÿnsect passe à trois fermes verticales et une plus petite ferme. Cela permettra d'augmenter significativement la production de larves de vers de farine et ouvrira de nouvelles opportunités sur le marché des aliments pour animaux de compagnie, avec des ingrédients comme les concentrés protéiques et l'huile dont la commercialisation devrait être approuvée prochainement en Amérique du Nord.

En utilisant les ingrédients d'Ÿnsect au lieu de protéines traditionnelles, les fabricants d'alimentation animale bénéficient d'une solution nécessitant 98 % de terres et 45 % de ressources en moins que l'élevage traditionnel. Ÿnsect promeut un mode de production positif pour le climat, la biodiversité, la santé, la nutrition et la souveraineté alimentaire, en conformité avec les accords de Paris COP21, le scénario +1,5°C et l'objectif de l'UE "Fit for 55".

