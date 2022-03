ŸNSECT INAUGURA PRIMEIRA FAZENDA DE LARVAS DE FARINHA NOS EUA E INGRESSA NO MERCADO LOCAL DE RAÇÃO DE FRANGO PREMIUM APÓS ENTRADA DA JORD PRODUCERS EM SUA PLATAFORMA DE PRODUÇÃO

PARIS, 29 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Jord Producers, com sede em Nebraska, foi incorporada ao portfólio de produção da Ÿnsect, assinalando a entrada da líder global em produção de larvas de farinha na América do Norte. A incorporação se segue à introdução da Ÿnsect no mercado dos EUA em novembro de 2021.

Com a maior fazenda vertical de insetos do mundo na França, a Ÿnsect transforma larvas de farinha das espécies Buffalo e Molitor em ingredientes premium, de alto valor e sustentáveis para alimentar animais, peixes, plantas e seres humanos. Tendo arrecadado mais de 500 milhões de dólares, a Ÿnsect exporta seus produtos para o mundo todo.

A adição da Jord Producers reflete a expansão da Ÿnsect no mercado norte-americano e sua entrada no mercado de ração para frangos de quintal. Durante a pandemia, o mercado de frangos de quintal teve um crescimento significativo nos EUA. Até 2026, o mercado norte-americano deverá chegar a aproximadamente 400 milhões de dólares, de acordo com um estudo recente de Arthur D. Little.

Nos últimos dois anos, o número de norte-americanos que criam frango aumentou para cerca de 26 milhões. Estudos da Emerton mostraram que 82% dos proprietários de frangos de quintal dos EUA preferem larvas de farinha a outros insetos. Estudos recentes realizados pela Ÿnsect demonstraram melhores resultados em relação ao tamanho dos ovos. Antoine Hubert, CEO e cofundador da Ÿnsect, comentou: "Estamos muito entusiasmados para continuar a estabelecer nossa presença nos Estados Unidos, que é um mercado prioritário para a Ÿnsect à medida que expandimos globalmente. Como uma empresa de impacto, a sustentabilidade e o suporte ao meio ambiente estão entre as prioridades de nossa agenda. Obviamente, ficamos muito impressionados com as habilidades de empreendedorismo de Cheryl. Ela co-fundou a Jord na melhor região agrícola dos EUA, permitindo acesso fácil e local às matérias-primas. Portanto, foi uma escolha óbvia para nós."

Larvas de farinha como as produzidas na Jord oferecem benefícios significativos para a alimentação de rebanhos e de animais de estimação, uma vez que contêm todos os aminoácidos que um frango precisa para um desenvolvimento ideal: teor de proteína muito alto (72% de proteína), altamente digerível, hipoalergênico e potencial para diminuir doenças de pele.

Cheryl Powers, CEO da Jord Producers, complementou: "Tendo construído a Jord Producers do zero com os cofundadores Kris Vrooman e Amber Klassen, tornando-se especialistas em criar e distribuir larvas secas vivas e inteiras para o mercado de frangos de quintal, a Jord Producers tem o prazer de se unir à família Ÿnsect. Estamos confiantes de que a mudança nos ajudará a levar a produção de larvas de farinha de alta qualidade para um patamar mais alto."

Com a incorporação da Jord Producers, o portfólio de produção da Ÿnsect aumenta para três fazendas verticais e uma incubadora. Isso permitirá que a Ÿnsect aumente os volumes de produção de larvas de farinha e também ajudará a abrir caminho para novas entradas no mercado de alimentos para animais de estimação, com ingredientes como farinha proteica e óleos que devem ser aprovados para produção em um futuro próximo na América do Norte.

Ao utilizar os ingredientes da Ÿnsect, em vez de outros tipos de proteína para alimentos para animais de estimação, os fabricantes se beneficiam do uso de 98% menos terra e 45% menos recursos. Além disso, a Ÿnsect utiliza um modelo de economia circular por meio de suas novas fazendas verticais para criar cadeias de valor, totalmente alinhadas com o cenário de restringir o aquecimento global em 1,5 °C, conforme o Acordo de Paris da COP21, e a meta "Fit for 55" da UE.

FONTE Ÿnsect

