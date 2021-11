Ÿnsect kündigt neue Organisation und neues Management an, um Beschleunigung und Wachstum zusammen mit dem Ziel einer nachhaltigen Welternährung voranzutreiben

PARIS, 30. November 2021 /PRNewswire/ -- Ÿnsect , der Weltmarktführer in der Produktion von natürlichen Insektenproteinen und Düngemitteln, hat heute die Besetzung von drei neuen Führungspositionen bekannt gegeben. Im Januar 2021 stieg Ÿnsect in den Lebensmittelmarkt ein, gefolgt von externem Wachstum im März mit der Übernahme des niederländischen Agtech-Unternehmens Protifarm. In weniger als einem Jahr hat sich Ÿnsect zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der alternativen Lebensmittel entwickelt. Diese Schlüsselpositionen werden dazu beitragen, die Beschleunigung und das Wachstum von Ÿnsect in seinem globalen Bestreben, alternative Lösungen für die Welternährung zu finden, voranzutreiben.

Dem Vorstand von Ÿnsect gehören Shankar Krishnamoorthy - EVP, Chief Strategy Officer, Tina Lawton - EVP, Chief Growth Officer und Isabelle Toledano-Koutsouris - EVP, Chief Financial & Administrative Officer an. Shankar, Tina und Isabelle kommen alle mit beeindruckenden beruflichen Erfahrungen zu Ÿnsect, die Ÿnsect helfen werden, seine Aktivitäten auf der ganzen Welt auszuweiten. Der neue Exekutivausschuss unter dem Vorsitz von Elisabeth Fleuriot hat auch zwei neue Vertreter: Jean-Gabriel Levon, Mitbegründer von Ÿnsect, für die Abteilung „Impact" und Nicolas Desombre für die Abteilung „Digital".

Shankar Krishnamoorthy – EVP, Chief Strategy Officer

Shankar Krishnamoorthy kann auf fast vier Jahrzehnte Erfahrung als globale Führungskraft im Energiesektor zurückblicken. Shankar leitete mehrere Geschäftseinheiten auf der ganzen Welt und wurde Mitglied des Exekutivkomitees von Engie SA, einem weltweit führenden Unternehmen im Strom- und Gasgeschäft.

Tina Lawton – EVP, Chief Growth Officer

Tina Lawton ist eine internationale Führungskraft mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in den Biowissenschaften und angrenzenden Branchen. Im Laufe ihrer Karriere hat sie mit einer Vielzahl von Interessengruppen zusammengearbeitet, um gemeinsame Geschäftsziele zu erreichen und Wachstum sowohl in traditionellen als auch in Start-up- und digitalen Umgebungen zu erzielen. Frau Lawton war zuvor Global Head of Business Transformation bei Syngenta, einem 15 Milliarden Dollar schweren globalen Hersteller von Agrochemikalien und Saatgut.

Isabelle Toledano-Koutsouris – EVP, Chief Financial & Administrative Officer

Isabelle Toledano-Koutsouris ist eine leitende Angestellte mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung im internationalen Finanzwesen bei erstklassigen Investmentbanken. Isabelle verfügt über umfassende Erfahrung auf den internationalen Kapitalmärkten. Zuletzt leitete sie die Debt Capital Markets Group und baute später die Private Capital Markets Group bei UBS in EMEA auf. Während ihrer Zeit bei UBS war Isabelle Vorstandsmitglied und Schatzmeisterin der Association for Financial Markets in Europe (AFME) sowie Vorstandsmitglied der UBS Global Visionaries, einem Programm zur Unterstützung von Unternehmern und Vordenkern, deren Unternehmen zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung beitragen.

„2021 war ein großartiges Jahr, und wir sind schneller vorangekommen als erwartet, insbesondere durch die Übernahme von Protifarm in den Niederlanden. Heute verfügt Ÿnsect über drei Standorte, davon zwei in der Produktion, und plant bis 2023 die Einstellung von 500 neuen Mitarbeitern. Angesichts des sich abzeichnenden starken Wachstums war es unabdingbar, unsere Organisation zu stärken, um unsere Beschleunigung und unser Wachstum besser bewältigen zu können", sagt Antoine Hubert, Präsident und CEO von Ÿnsect.

