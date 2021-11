Ÿnsect renforce sa gouvernance et poursuit son ambition de nourrir durablement la planete

PARIS, 30 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Ynsect, leader mondial de la production d'ingrédients à base d'insectes, renforce sa gouvernance avec l'arrivée de trois nouveaux membres au sein de son comité exécutif. 2021 a été marquée par une accélération forte, notamment avec l'annonce de son entrée sur le marché de l'alimentation et l'acquisition de Protifarm. Ces recrutements clés permettent d'accompagner le développement et la croissance d'Ÿnsect afin de devenir un leader international de l'alimentation, et contribuer ainsi à sa mission de nourrir le monde de façon saine et durable.

Forts de leurs expériences internationales Shankar Krishnamoorthy – VP, Chief Strategy Officer, Tina Lawton – VP, Chief Growth Officer et Isabelle Toledano-Koutsouris – Chief financial and administrative officer rejoignent l'entreprise afin de contribuer au développement international. Le nouveau comité exécutif, présidé par Elisabeth Fleuriot, compte également deux nouveaux représentants : Jean-Gabriel Levon, co-fondateur d'Ynsect, pour la Direction « Impact », et Nicolas Desombre pour la Direction « Digitale ».

Pour mieux structurer son activité et développer son portefeuille de clients, Ÿnsect a également développé de nouvelles Business Units : « Ÿnsect Human Nutrition & Health » et « Ÿnsect Animal Nutrition & Health ».

Shankar Krishnamoorthy – VP, Chief Strategy Officer

Shankar Krishnamoorthy a plus de quarante ans d'expériences dans la conduite de projets internationaux dans le secteur énergétique. Il a eu l'opportunité de diriger plusieurs entités commerciales à travers le monde avant de rejoindre, en 2017, le Comité Exécutif d'ENGIE, leader mondial dans les secteurs de l'électricité et du gaz.

Tina Lawton - VP, Chief Growth Officer

Tina Lawton est une dirigeante internationale avec à son actif, plus de 25 ans d'expériences dans le domaine des sciences et de l'industrie. Elle a à la fois travaillé et dirigé des entreprises traditionnelles, numérique et startups. Auparavant, Tina était Directrice Internationale de la transformation chez Syngenta, producteur mondial de produits agrochimiques et semences, estimé à près de 15 milliards de dollars.

Isabelle Toledano-Koutsouris – VP, Chief financial and administrative officer

Isabelle Toledano-Koutsouris a près de vingt ans d'expériences en finance internationale au sein de banques d'investissement. Elle a récemment dirigé le groupe des marchés de capitaux de la dette, puis créé le groupe des marchés de capitaux privés chez UBS dans la région EMEA. Chez UBS, Isabelle a été membre du conseil d'administration, ainsi que membre du conseil d'administration de UBS Global Visionaries, un programme conçu pour soutenir les entrepreneurs et les leaders d'opinion cherchant à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies.

"2021 a été une excellente année, et nous avons pris de l'avance sur notre Stratégie de développement et de croissance, notamment avec l'acquisition de Protifarm aux Pays-Bas. Aujourd'hui, Ÿnsect compte trois sites, dont deux en production, et prévoit d'embaucher 500 nouveaux employés d'ici 2023. Avec une forte croissance à l'horizon, il était essentiel de renforcer notre organisation pour accompagner notre accélération et notre croissance ", déclare Antoine Hubert, Président et CEO d'Ÿnsect.

Ÿnsect - Anaïs Maury: [email protected] / +33 (0)6 78 44 59 80

Sopexa – Rana Barbari: [email protected] / + 353 15569720

SOURCE Ÿnsect