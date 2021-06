YOFC adquire 100% das ações da Poliron no Brasil

WUHAN, China, 11 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company ("YOFC" ou "a empresa", código na bolsa: 6869.HK, 601869.SH) anunciou que adquiriu 100% das ações da Belden Poliron Indústria de Cabos Especiais Ltda. ("Poliron"), uma antiga subsidiária integral da Belden Inc. (NYSE: BDC) no Brasil. Após a transação, a Poliron tornou-se uma subsidiária integral da YOFC.

As principais instalações da Poliron estão localizadas em São Paulo, no Brasil. A Poliron é uma marca local de prestígio no Brasil e na América Latina com atuação no Brasil desde a década de 40. A Poliron é altamente reconhecida pelos clientes na região e foi reconhecida, em 2020, como uma empresa certificada no Brasil pelo Great Place to Work ("GPTW"), uma autoridade global na construção, sustentação e reconhecimento de culturas de locais de trabalho de alta confiança e alto desempenho. Seus negócios e serviços incluem cabos especiais usados em indústrias petroquímicas e químicas, instalações de petróleo offshore e outros sistemas de automação industrial e predial, além de suas soluções de cabeamento. A equipe de gestão local da Poliron afirmou que o Brasil é um dos maiores mercados para cabos do mundo e a tendência de crescimento atual é promissora. A YOFC é uma empresa líder global no setor. A empresa possui vasta experiência em mercados internacionais, situação financeira prudente e estratégias claras. A YOFC também compartilha os mesmos valores com a Poliron, como foco no cliente, responsabilidade social, inovação e crescimento orgânico. A administração acredita que dentro do grupo YOFC, a Poliron completaria a integração sem problemas e alcançaria seu objetivo de desenvolvimento.

O Sr. Zhuang Dan, diretor executivo e presidente da YOFC, afirmou que a internacionalização é uma das principais estratégias da YOFC. Nos últimos anos, os negócios no exterior estão crescendo rapidamente. A receita externa chegou a RMB 2,1 bilhões em 2020 e representou mais de 25% da receita total do grupo. Os produtos e serviços da YOFC já chegaram a mais de 70 países e regiões, e sua produção, vendas e rede de serviços no exterior se estendem aos mercados globais. Brasil e América Latina são mercados importantes no setor de cabos. A aquisição foi um marco no desenvolvimento da YOFC na região e otimizaria ainda mais seu layout de internacionalização. Depois de ingressar na família YOFC, as operações da Poliron continuarão sendo eficientes. A Poliron continuará oferecendo produtos e serviços de qualidade a clientes e parceiros no prazo e com foco no envolvimento da comunidade e dos funcionários. No futuro, a YOFC irá manter sua estratégia de internacionalização, otimizar seu layout industrial global, fortalecer sua posição como número um mundial e líder industrial e concretizar um crescimento sustentável de longo prazo.

A Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (também conhecida como "YOFC") foi fundada em Wuhan, na província de Hubei, em maio de 1988. É uma empresa tecnologicamente inovadora e uma fornecedora líder global, especializada no projeto e fabricação de pré-formas de fibras ópticas, fibras ópticas e cabos de fibra óptica, além de oferecer soluções e serviços integrados a seus clientes. A YOFC produz e vende predominantemente diferentes tipos de pré-formas de fibra óptica, fibras ópticas e cabos de fibra óptica que são amplamente aplicados no setor de telecomunicações, módulos ópticos personalizados, fibras ópticas especializadas, cabos ópticos ativos, cabos submarinos, cabos coaxiais RF e acessórios etc. A YOFC também está equipada com algumas soluções e serviços, tais como integração de sistemas e projeto de engenharia de comunicação. Oferecendo uma variedade de produtos e soluções diferentes para o setor mundial de telecomunicações e outros setores, como serviços públicos, transporte, petróleo e química e medicamentos. A YOFC oferece seus produtos e serviços para mais de 70 países e regiões em todo o mundo.

