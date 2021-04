Yogibo expandiert in europäische Märkte

Neues zentrales Distributionszentrum und dedizierter E-Commerce-Standort bringen die meistverkauften Möbel des Unternehmens in die EU

NASHUA, New Hampshire, 19. April 2021 /PRNewswire/ -- Yogibo, der führende Hersteller von alternativen Möbeln und Accessoires, gab heute die Expansion des Unternehmens nach Europa mit der Eröffnung eines zentralen Vertriebszentrums in den Niederlanden und dem Start einer eigenen E-Commerce-Plattform, Yogibo.eu bekannt. Der Umsatz von Yogibo ist in den letzten fünf Jahren stark gewachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 25 %. Die Expansion markiert die erste offizielle Präsenz in Europa für das in den USA ansässige Unternehmen, das derzeit 130 Einzelhandelsgeschäfte in den USA, Kanada, Japan, Korea, Taiwan und Thailand sowie Vertriebspartner in ganz Lateinamerika hat.

Seit 2009 macht Yogibo die Welt zu einem entspannteren und komfortableren Ort mit einer breiten Palette von modularen Möbeln, Lifestyle-Accessoires und Geschenken. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen eine Verdoppelung der E-Commerce-Umsätze verzeichnen, da die Pandemie Familien dazu zwang, ihre Häuser in Büros, Heimschulen, Spielzimmer und vieles mehr zu verwandeln. Yogibo wird in diesem Jahr mehr als 50 neue Produkte auf den Markt bringen, mit innovativen Produkten in andere Wohnkategorien expandieren und neue lizenzierte Kollektionen einführen.

„Dies ist ein echter Meilenstein für das Unternehmen im zwölften Jahr unseres Bestehens, auf den ich sehr stolz bin", sagte Eyal Levy, CEO von Yogibo. „Unser Ziel war es immer, den Menschen zu helfen, sich entspannt und wohl zu fühlen, sowohl geistig als auch körperlich, so dass sie mehr im Einklang mit sich selbst und dem Raum um sie herum sein können. Als ich das Unternehmen aus dem Bedürfnis heraus gründete, es meiner Frau während ihrer Schwangerschaft bequemer zu machen, hätte ich mir nie vorstellen können, dass wir das Leben von Menschen auf der ganzen Welt auf so viele Arten erreichen und berühren würden."

Ab heute können Verbraucher in Europa die vielseitigen und sensorisch ansprechenden Produkte von Yogibo aus erster Hand kaufen und erleben, darunter das Yogibo Max, das meistverkaufte Produkt des Unternehmens seit zwölf Jahren in Folge, und Yogibo Short. Ergänzend zur Sammlung von Möbeln gibt es Produkte, die ihr Erlebnis verbessern und für sich alleine stehen, wie z.B. Yogibo Support, das ideale Rückenkissen, um fernzusehen, ein Buch zu lesen oder Videospiele zu spielen. Abgerundet wird das Sortiment durch die meistverkauften Accessoires, darunter die berühmte Traybo Laptop-Ablage - auch in einer Star Wars-Edition – eine Aromatherapie-Kollektion und eine neue interaktive Spielkonsole ohne Bildschirm , Jogoball.

From the start, Yogibo has been supporting the sensory community by helping build sensory rooms, Von Anfang an hat Yogibo die sensorische Gemeinschaft unterstützt, indem es half, sensorische Räume zu bauen, das Bewusstsein zu erhöhen und die Zugänglichkeit für Menschen auf dem Spektrum zu fördern. Durch eine langjährige Partnerschaft mit KultureCity, baut Yogibo im ganzen Land sensorische Räume, einschließlich solcher in NBA- und NFL-Arenen, und Yogibo-Einzelhandelsgeschäfte waren die ersten Geschäfte der Welt, die sensorisch zertifiziert wurden.

Weitere Informationen zu Yogibo finden Sie unter Yogibo.com.

Informationen zu Yogibo

Yogibo LLC ist ein Hersteller und Einzelhändler von hochwertigen Loungemöbeln sowie Lifestyle-Accessoires und Geschenken. Das Unternehmen wurde 2009 in Nashua, NH, gegründet und eröffnete 2010 seinen ersten Concept Store in der Natick Mall (Natick, MA). Die expandierende Einzelhandelspräsenz des Unternehmens umfasst mittlerweile mehr als 120 Filialen weltweit. Yogibo-Produkte sind auch in der sensorischen Gemeinschaft ein Begriff. Das Unternehmen hat überall in den Vereinigten Staaten sensorische Räume mit seinen Produkten gebaut, einschließlich NBA- und NFL-Arenen und Flughäfen. Die familienfreundlichen Produktlinien von Yogibo umfassen Sitzsäcke für den Innen- und Außenbereich, Kissen, Wohnmöbel, Teppiche und zahlreiche Komfort- und Deko-Accessoires und wurden kürzlich um innovative Spiele für alle Altersgruppen erweitert. Weitere Informationen finden Sie unter www.Yogibo.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1328710/Yogibo_Logo.jpg

Related Links

https://yogibo.com



SOURCE Yogibo