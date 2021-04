Yogibo s'étend sur les marchés européens

Un nouveau centre de distribution centralisé et un site de commerce électronique dédié apportent à l'UE les meubles d'entreprise les plus populaires

NASHUA, New Hampshire, 19 avril 2021 /PRNewswire/ -- Yogibo, premier fabricant de meubles et d'accessoires alternatifs, a annoncé aujourd'hui l'expansion de la société en Europe avec l'ouverture d'un centre de distribution centralisé aux Pays-Bas et le lancement d'une plateforme de commerce électronique, Yogibo.eu. Les ventes de Yogibo ont connu une forte croissance au cours des cinq dernières années, avec un taux de croissance annuel moyen de 25 %. Cette expansion marque la première présence officielle en Europe de l'entreprise américaine, qui compte actuellement 130 magasins de détail aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Corée, à Taïwan, en Thaïlande et dans l'ensemble de l'Amérique latine.

Depuis 2009, Yogibo fait du monde un endroit plus détendu et confortable avec un large éventail de meubles modulaires, d'accessoires et d'objets de décoration. Au cours de la dernière année, l'entreprise a vu les ventes en ligne doubler alors que la pandémie forçait les familles à transformer leurs maisons en bureaux, en écoles à domicile, en salles de jeux, et plus encore. Yogibo lancera plus de 50 nouveaux produits cette année, s'étendant à d'autres catégories d'articles pour la maison avec des produits novateurs, et introduisant de nouvelles collections sous licence.

« Il s'agit d'une étape importante pour l'entreprise à l'aube de sa douzième année d'activité, et j'en suis extrêmement fier », a déclaré Eyal Levy, PDG de Yogibo. « Notre objectif a toujours été d'aider les gens à se sentir détendus et à l'aise, tant mentalement que physiquement, afin qu'ils soient plus en phase avec eux-mêmes et avec l'espace qui les entoure. Lorsque j'ai lancé l'entreprise en raison du besoin de soulager mon épouse pendant sa grossesse et de faire en sorte qu'elle se sente plus à l'aise, je n'aurais jamais pensé que nous allions, à maints égards, avoir un impact sur la vie de tant de personnes dans le monde. »

À compter d'aujourd'hui, les consommateurs européens pourront acheter et découvrir directement les produits polyvalents et sensoriels de Yogibo, y compris le Yogibo Max, le produit de l'entreprise le plus vendu depuis douze ans, et le Yogibo Short. La collection de meubles est complétée par des produits qui en améliorent l'expérience et tiennent seuls, notamment le Yogibo Support, l'oreiller arrière idéal pour regarder la télévision, lire un livre ou jouer à des jeux vidéo. Pour compléter la gamme, vous trouverez les accessoires les plus vendus, dont le célèbre Traybo, un plateau pour ordinateur portable – également disponible dans une édition Star Wars –, une collection d'aromathérapie et une nouvelle console de jeu interactive et sans écran, Jogoball.

Depuis le début, Yogibo soutient la communauté sensorielle en aidant à construire des salles sensorielles, en favorisant la sensibilisation et en promouvant l'accessibilité pour les personnes du segment visé. Grâce à un partenariat de longue date avec KultureCity, Yogibo construit des salles sensorielles dans tout le pays, y compris dans les stades de la NBA et de la NFL, et les magasins de détail Yogibo ont été les premiers au monde à être certifiés « sensoriels ».

Pour plus d'informations sur Yogibo, consultez le site Yogibo.com.

À propos de Yogibo

Yogibo LLC est un fabricant et détaillant de meubles de salon de haute qualité, et d'accessoires et d'objets de décoration. L'entreprise a été fondée en 2009 à Nashua, dans le New Hampshire. Elle a ouvert son premier concept store au Natick Mall (Natick, Massachusetts) en 2010. En pleine expansion, l'entreprise de commerce de détail compte désormais plus de 120 magasins dans le monde entier. Le nom des produits Yogibo est également connu dans la communauté sensorielle, l'entreprise ayant construit des salles sensorielles en utilisant ses produits partout aux États-Unis, y compris les stades de la NBA et de la NFL et les aéroports. Les gammes de produits Yogibo destinées aux familles comprennent des sièges « haricot » intérieurs et extérieurs, des oreillers, des meubles de décoration intérieure, des tapis et de nombreux accessoires de confort et de décoration. Pour plus d'informations, consultez le site www.Yogibo.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1328710/Yogibo_Logo.jpg

Related Links

https://yogibo.com



SOURCE Yogibo