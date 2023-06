Youcom prevê inaugurar até 15 novas lojas em 2023

Estratégia de expansão fortalece presença da marca em regiões prioritárias, como sudeste e centro-oeste, e amplia nas praças do norte e do nordeste

PORTO ALEGRE, 27 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Mantendo o ritmo de sua estratégia de expansão de 2022, a Youcom irá inaugurar até 15 novas lojas ao longo deste ano. Além de fortalecer a presença da marca em praças onde já atua, como Sudeste e Centro-Oeste, a marca de moda e lifestyle jovem da Lojas Renner S.A., chega pela primeira vez em estados como Paraíba, Piauí e Acre, ampliando unidades físicas no Norte e no Nordeste brasileiro.

Com estratégia omnicanal, que proporciona mais conveniência aos clientes, será possível comprar online e retirar na loja (Pick Up Store). O consumidor também pode realizar suas compras na loja e, a partir do estoque do e-commerce, receber o produto em casa. (Showrooming). Além das unidades físicas e do e-commerce, a Youcom disponibiliza outros canais de relacionamento e venda para seus clientes, como WhatsApp e aplicativo. "Nossas lojas estão preparadas para receber os clientes com uma experiência omnichannel encantadora, alinhada à nossa estratégia de transformação digital", ressalta o diretor da Youcom, Claudio Barone.

O design dos espaços segue o layout da marca, que possui uma combinação de estilo jovem e ar urbano com disposição das peças de forma moderna, ocupando a parte alta das lojas e sugerindo looks completos, o que facilita a visualização e escolha pelos clientes. A marca também investiu na atualização dos manequins, com acting jovem, e numa iluminação mais clara, valorizando os produtos.

Em 2022, a Youcom abriu 11 novas unidades nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Ceará, Maranhão, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2140782/1.jpg

FONTE Lojas Renner S.A.

SOURCE Lojas Renner S.A.