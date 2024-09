YouHodler erweitert die Web3 Fintech-Innovation mit der Einführung des Native Utility Token $YHDL

Neuer Token wird das Nutzererlebnis mit exklusiven Belohnungen und niedrigeren Gebühren verändern

VADUZ, Liechtenstein, 23. Sept. 2024 /PRNewswire/ – YouHodler, eine in der Schweiz und in der EU ansässige Web3-Fintech-Plattform, freut sich, die bevorstehende Einführung seines nativen Utility-Tokens, $YHDL, bekannt zu geben. $YHDL wird das YouHodler-Ökosystem verändern und den Nutzern exklusive Belohnungen, reduzierte Handelsgebühren und eine verbesserte Erfahrung auf der gesamten Plattform bieten.

Der Start von $YHDL ist ein weiterer Meilenstein in der Mission von YouHodler, eine Brücke zwischen Web3 und dem traditionellen Finanzwesen für alle zu schlagen. Ab sofort können Nutzer in den teilnahmeberechtigten Ländern an der Airdrop-Kampagne teilnehmen, um durch das Erfüllen verschiedener Aufgaben $YHDL-Token zu verdienen. Bis Ende 2024 wird $YHDL an mehreren Online-Kryptobörsen notiert sein.

Hauptmerkmale des $YHDL-Tokens

Höhere APYs: Bereits ab dem vierten Quartal 2024 werden Inhaber von $YHDL-Token in der Lage sein, abhängig von ihrem Loyalitätslevel hohe APY auf den $YHDL-Token zu erhalten.

Bereits ab dem vierten Quartal 2024 werden Inhaber von $YHDL-Token in der Lage sein, abhängig von ihrem Loyalitätslevel hohe APY auf den $YHDL-Token zu erhalten. BTC-Mining: Nutzer können ihre $YHDL Token gegen Sparks (In-App-Punkte) eintauschen und diese zum Mining von BTC in YouHodlers Flaggschiff BTC Cloud Miner verwenden.

Nutzer können ihre $YHDL Token gegen Sparks (In-App-Punkte) eintauschen und diese zum Mining von BTC in YouHodlers Flaggschiff BTC Cloud Miner verwenden. Zukünftige Vergünstigungen: Zukünftig wird die Auszahlung von Empfehlungen auch in $YHDL Token verfügbar sein, zusammen mit einer Cashback-Funktion für die Debitkarte von YouHodler.

Airdrop-Kampagne

Ab sofort können Nutzer Aufgaben auf Plattformen wie Zealy erfüllen, um sich einen kräftigen Token-Airdrop zu verdienen.

Der Start von $YHDL unterstreicht unser Engagement, ein Web3-Finanz-Ökosystem zu schaffen, das für jeden zugänglich ist", sagt Ilya Volkov, CEO und Mitbegründer von YouHodler. „Mit $YHDL bieten wir nicht nur exklusive Belohnungen und innovative Funktionen für unsere Community, sondern gestalten auch die Zukunft des Web3-Finanzwesens für alle."

Das offizielle Token Generation Event (TGE) für $YHDL wird nach Abschluss der Airdrop-Kampagne stattfinden. Für weitere Informationen oder Unterstützung besuchen Sie diese Seite oder kontaktieren Sie den YouHodler-Kundenservice.

Informationen zu YouHodler

YouHodler ist eine in der Schweiz und der EU ansässige Web3-Plattform, die innovative Fintech-Lösungen anbietet, die Fiat- und Krypto-Finanzdienstleistungen mit Einfachheit, Effizienz und Transparenz verbinden. Das umfassende Angebot umfasst Krypto-Kredite, Krypto-Belohnungskonten, innovative Krypto-Multiplikatoren und einen universellen Währungsaustausch. Die Plattform lässt sich aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit intuitiv von Privatpersonen nutzen, bietet aber gleichzeitig auch modernste Möglichkeiten für den strategischen Handel auf dem Kryptomarkt.