YouHodler rejoint l'alliance MiCA Crypto pour promouvoir des investissements cryptographiques plus intelligents et plus écologiques

Le partenariat introduit la divulgation des données sur les émissions de carbone pour les jetons, soutenant les efforts ESG de l'ensemble du secteur et permettant une prise de décision éclairée

LAUSANNE, Suisse, 22 janvier 2025 /PRNewswire/ -- YouHodler, une plateforme e technologie financière Web3 basée en Suisse et dans l'UE, est fière de rejoindre la MiCA Crypto Alliance (« l'Alliance »), une initiative établie par la DLT Science Foundation et soutenue par Exponential Science pour faire progresser la conformité avec le règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA). Ce partenariat souligne l'engagement de YouHodler à promouvoir la durabilité, la transparence et la normalisation au sein de l'industrie cryptographique.

YouHodler s'associera à l'Alliance et à ses membres - y compris les protocoles et les bourses L1/L2 - pour intégrer les données relatives aux émissions de carbone pour tous les jetons répertoriés sur sa bourse, ce qui permettra aux clients de prendre des décisions éclairées en fonction de l'impact sur l'environnement. Cette démarche s'aligne sur l'accent mis par le MiCA sur les indicateurs de durabilité et reflète l'engagement de YouHodler en matière de responsabilité environnementale.

« Nous sommes ravis de rejoindre la MiCA Crypto Alliance et de contribuer à sa mission de promotion de la durabilité, de la collaboration et de la conformité au sein de l'industrie des cryptomonnaies », a déclaré Ilya Volkov, PDG et cofondateur de YouHodler. « Ce partenariat et notre collaboration avec les autres membres de l'Alliance garantissent que nous ne nous contentons pas de respecter les normes du MiCA, mais que nous sommes également à la tête de l'ensemble du secteur en établissant des références pratiques en matière de transparence et de croissance responsable. »

YouHodler plaide depuis longtemps en faveur de pratiques environnementales responsables dans le domaine des crypto-monnaies dans le cadre de ses initiatives ESG. Le nouveau tableau comparatif de la société sur le développement durable, élaboré en collaboration avec l'Alliance, permettra aux clients de disposer de données claires et exploitables sur l'empreinte carbone de leurs portefeuilles de jetons.

Juan Ignacio Ibañez, secrétaire général de la MiCA Crypto Alliance, s'est montré enthousiaste quant à cette collaboration : « L'adhésion de YouHodler amplifie la mission de la MiCA Crypto Alliance, qui est de promouvoir la clarté, l'équité et la durabilité dans l'ensemble de l'industrie des cryptomonnaies. En tant que facilitateurs et coordinateurs entre les CASP et les bourses d'une part, et les projets cryptographiques d'autre part, nous dirigeons toutes les parties en publiant des livres blancs conformes au règlement MiCA avec nos données ESG, qui constituent la plus grande base de données actuellement disponible dans l'industrie. Nous sommes ravis d'unir nos forces pour établir de nouvelles références en matière de pratiques industrielles responsables. »

Étape importante dans le paysage réglementaire de l'UE, le cadre du MiCA protège les consommateurs et les investisseurs grâce à des exigences complètes pour les fournisseurs de crypto-actifs. Toutefois, sa version actuelle manque encore d'uniformité dans des domaines tels que les rapports sur le développement durable. L'Alliance vise à relever ce défi en encourageant la collaboration entre ses membres afin de rationaliser la conformité, de réduire les coûts et de maintenir des normes industrielles élevées.

À propos de la MiCA Crypto Alliance

La MiCA Crypto Alliance, soutenue par la DLT Science Foundation et Exponential Science, est une initiative stratégique visant à soutenir la transition du secteur vers la conformité avec le règlement MiCA. Réunissant des projets de chaînes de blocs de premier plan tels que Ripple, Hedera et Aptos Foundation, l'alliance vise à rationaliser la conformité et à améliorer le respect des réglementations sur le marché des crypto-monnaies.

Cette alliance se concentre sur la normalisation des efforts de conformité entre ses membres, en offrant des ressources exclusives telles que des indicateurs de durabilité et des outils d'élaboration de livres blancs conçus pour répondre aux exigences du MiCA. En tirant parti de l'expertise collective de ses membres, la MiCA Crypto Alliance contribuera à réduire la complexité et les coûts liés à la conformité, tout en établissant une norme élevée en matière de transparence, d'intégrité du marché et de protection des consommateurs. Pour plus de détails sur l'adhésion à la MiCA Crypto Alliance, veuillez consulter www.micacryptoalliance.com. Pour plus de renseignements, la presse peut s'adresser à [email protected].

À propos de YouHodler

YouHodler est une plateforme Web3 basée en Suisse et dans l'Union européenne qui fournit des solutions de technologie financière innovantes permettant de relier les services financiers en monnaie fiduciaire et en crypto-monnaie avec simplicité, efficacité et transparence. Sa gamme complète d'offres comprend des prêts garantis par des cryptomonnaies, des comptes de récompense en cryptomonnaies et des échanges de monnaies universelles. Tout en étant conviviale et intuitive pour les consommateurs quotidiens, la plateforme à service complet est également suffisamment progressive pour effectuer des transactions stratégiques avancées sur le marché des crypto-monnaies.