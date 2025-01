YouHodler tritt der MiCA Crypto Alliance bei, um intelligentere und umweltfreundlichere Krypto-Investitionen zu fördern

Partnerschaft führt die Offenlegung von Kohlenstoffemissionsdaten für Token ein, unterstützt branchenweite ESG-Bemühungen und ermöglicht fundierte Entscheidungsfindung

LAUSANNE, Schweiz, 22. Januar 2025 /PRNewswire/ -- YouHodler, eine in der Schweiz und der EU ansässige Web3-Fintech-Plattform, ist stolz darauf, der MiCA Crypto Alliance („die Allianz") beizutreten, einer von der DLT Science Foundation gegründeten und von Exponential Science unterstützten Initiative, die die Einhaltung der MiCA-Verordnung (Markets in Crypto-Assets) vorantreibt. Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von YouHodler für die Förderung von Nachhaltigkeit, Transparenz und Standardisierung in der Kryptoindustrie.

YouHodler wird sich mit der Allianz und ihren Mitgliedern – einschließlich L1/L2-Protokollen und Börsen – zusammenschließen, um Daten zu Kohlenstoffemissionen für alle an seiner Börse gelisteten Token zu integrieren, damit Kunden fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der Umweltauswirkungen treffen können. Dieser Schritt steht im Einklang mit MiCAs Schwerpunkt auf Nachhaltigkeitsindikatoren und spiegelt YouHodlers Engagement für Umweltverantwortung wider.

„Wir freuen uns sehr, der MiCA Crypto Alliance beizutreten und zu ihrer Mission beizutragen, Nachhaltigkeit, Zusammenarbeit und Compliance in der Kryptoindustrie zu fördern", sagte Ilya Volkov, CEO und Mitbegründer von YouHodler. „Diese Partnerschaft und unsere Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedern der Alliance stellen sicher, dass wir nicht nur die MiCA-Standards erfüllen, sondern auch die gesamte Branche bei der Festlegung praktischer Maßstäbe für Transparenz und verantwortungsvolles Wachstum anführen."

YouHodler setzt sich seit langem im Rahmen seiner ESG-Initiativen für verantwortungsvolle Umweltpraktiken im Kryptobereich ein. Die neue Nachhaltigkeitstabelle des Unternehmens, die zusammen mit der Alliance entwickelt wurde, wird den Kunden klare, umsetzbare Daten über den Kohlenstoff-Fußabdruck ihrer Token-Portfolios liefern.

Juan Ignacio Ibañez, Generalsekretär der MiCA Crypto Alliance, zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit: „Die Mitgliedschaft von YouHodler verstärkt die Mission der MiCA Crypto Alliance, Klarheit, Fairness und Nachhaltigkeit in der Kryptoindustrie zu fördern. Als Vermittler und Koordinator zwischen CASPs und Börsen auf der einen und Kryptoprojekten auf der anderen Seite sind wir führend bei der Veröffentlichung von MiCA-konformen Whitepapers mit unseren ESG-Daten, der größten Datenbank, die es derzeit in der Branche gibt. Wir freuen uns darauf, gemeinsam neue Maßstäbe für verantwortungsvolle Praktiken in der Branche zu setzen."

Der MiCA-Rahmen ist ein Meilenstein in der EU-Regulierungslandschaft und schützt Verbraucher und Anleger durch umfassende Anforderungen an Anbieter von Kryptoanlagen. Allerdings ist die aktuelle Fassung in Bereichen wie der Nachhaltigkeitsberichterstattung noch nicht einheitlich. Die Alliance will diese Herausforderung angehen, indem sie die Zusammenarbeit zwischen ihren Mitgliedern fördert, um die Einhaltung von Vorschriften zu rationalisieren, Kosten zu senken und hohe Branchenstandards aufrechtzuerhalten.

Informationen zur MiCA Crypto Alliance

Die MiCA Crypto Alliance, die von der DLT Science Foundation und Exponential Science unterstützt wird, ist eine strategische Initiative, die darauf abzielt, den Übergang der Branche zur Einhaltung der MiCA-Verordnung zu unterstützen. Durch die Integration führender Blockchain-Projekte wie Ripple, Hedera und Aptos Foundation ist die Alliance bestrebt, die Compliance zu optimieren und die Einhaltung von Vorschriften auf dem gesamten Kryptomarkt zu verbessern.

Die Alliance konzentriert sich auf die Standardisierung der Compliance-Bemühungen ihrer Mitglieder und bietet exklusive Ressourcen wie Nachhaltigkeitsindikatoren und Tools zur Ausarbeitung von Whitepapers, die auf die Anforderungen der MiCA zugeschnitten sind. Durch die Nutzung des kollektiven Fachwissens ihrer Mitglieder wird die MiCA Crypto Alliance dazu beitragen, die mit der Einhaltung von Vorschriften verbundenen Komplexitäten und Kosten zu verringern und gleichzeitig einen hohen Standard für Transparenz, Marktintegrität und Verbraucherschutz zu setzen. Weitere Informationen zum Beitritt zur MiCA Crypto Alliance finden Sie unter www.micacryptoalliance.com. Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an [email protected].

Informationen zu YouHodler

YouHodler ist eine in der Schweiz und der EU ansässige Web3-Plattform, die innovative Fintech-Lösungen anbietet, die Fiat- und Krypto-Finanzdienstleistungen mit Einfachheit, Effizienz und Transparenz verbinden. Die umfassende Angebotspalette umfasst kryptogestützte Kredite, Krypto-Belohnungskonten und universellen Währungsaustausch. Die Plattform lässt sich aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit intuitiv von Privatpersonen nutzen, bietet aber gleichzeitig auch modernste Möglichkeiten für den strategischen Handel auf dem Kryptomarkt.