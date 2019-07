Young Living adquiere Nature's Ultra

"Las condiciones vírgenes de las Montañas Rocosas le permiten a Nature's Ultra extraer CBD puro de los campos de cáñamo de Colorado, que se cultivan sin emplear pesticidas", declaró el Dr. Mike Buch, director científico de Young Living. "Al añadir nuestros aceites a este CBD aislado de alta calidad, podemos ofrecer un producto Smart-Spectrum™ que no hace concesiones en cuanto a la calidad, y los aceites de CBD Nature's Ultra pueden exhibir con orgullo el logo de Young Living porque satisfacen nuestros estrictos estándares Seed to Seal®".

Luego de ser sometidas a rigurosas pruebas, las granjas y las prácticas de cultivo de Nature's Ultra han recibido la aprobación Seed to Seal de Young Living. Sus granjas de cáñamo, líderes del sector, emplean prácticas agrícolas orgánicas y sostenibles para infusionar con aceites esenciales Young Living y 0 % de THC.

"Es una combinación ideal: Young Living es el líder mundial de los aceites esenciales, y el CBD pertenece en ese espacio", expresó Richard Ricketts, fundador y CEO de Nature's Ultra. "Su compromiso con la calidad Seed to Seal reflejaba con tanta precisión el nuestro que solamente tenía sentido trabajar en conjunto para llevar CBD de alta calidad al mundo".

Toda la línea de productos de Nature's Ultra se cultiva orgánica y naturalmente desde una de las primeras granjas de cáñamo de Estados Unidos que recibe la certificación de manipulador orgánico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). Su CBD aislado de alta calidad se infusiona con aceites esenciales Young Living extraídos de granjas propiedad de la empresa o de socios, así como de proveedores con la certificación Seed to Seal.

Los productos infusionados con aceites esenciales Young Living que Nature's Ultra venderá abarcarán aceites de CBD con aplicador de bola para reforzar, calmar, tranquilizar y energizar; una gama de aceites de CBD saborizados; y un aceite de CBD para frotar músculos. Los miembros, clientes y consumidores en general de Young Living podrán comprar estos productos de CBD exclusivamente en el sitio web de Nature's Ultra.

Para conocer más sobre los aceites esenciales, las granjas y las alianzas de Young Living, le rogamos visitar YoungLiving.com.

Acerca de Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC, con sede en Lehi, Utah, es el líder mundial de los aceites esenciales y es distribuidor de productos de la más alta calidad infusionados con aceite. Como guardianes de la Tierra y su pueblo, Young Living prepara el terreno para cada empresa de aceites esenciales con su estándar Seed to Seal® y sus pilares Origen, Ciencia y Estándares. Estos principios rectores protegen el planeta y garantizan que los clientes se puedan sentir bien por utilizar los productos de Young Living para ellos y sus familias, y en sus hogares. Los productos de Young Living contienen aceites esenciales que provienen todos de granjas propiedad de la empresa o de socios, así como de proveedores con la certificación Seed to Seal; sustentan un estilo de vida sano, y continúan ofreciéndoles oportunidades a los más de 5 millones de miembros para que alcancen sus metas y aspiraciones al orientar su trabajo con sus valores y pasiones. Para más información, visite YoungLiving.com, siga a @youngliving en Instagram, o haga clic en "me gusta" en Facebook.

