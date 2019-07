Young Living adquire a Nature's Ultra

"As condições pristinas das Montanhas Rochosas permitem à Nature's Ultra obter CBD puro dos campos de cânhamo do Colorado, que são cultivados sem uso de pesticidas", diz o diretor científico da Young Living, Dr. Mike Buch. "Ao adicionar nossos óleos a esse isolado de alta qualidade, podemos oferecer um produto Smart-Spectrum™ que não compromete a qualidade. E os óleos de CBD da Nature's Ultra podem exibir, com orgulho, o logo da Young Living, porque eles cumprem nossos estritos padrões Seed to Seal®".

Depois de serem rigorosamente testadas, as práticas de agricultura e cultivo da Nature's Ultra receberam a aprovação Seed to Seal da Young Living. As melhores plantações de cânhamo usam práticas agrícolas orgânicas e sustentáveis, para infundir 0% de THC, e óleos essenciais da Young Living.

"É uma compatibilidade feita para a saúde – a Young Living é a líder mundial em óleos essenciais e o CBD pertence a esse espaço", diz o fundador e presidente-executivo da Nature's Ultra, Richard Ricketts. "O compromisso Seed to Seal com a qualidade correspondeu, rigorosamente, ao nosso próprio, de forma que fez sentido trabalharmos juntos para oferecer CBD de alta qualidade ao mundo".

Toda a linha de produtos da Nature's Ultra é cultivada de forma orgânica e natural, em uma das primeiras plantações de cânhamo dos Estados Unidos a receber do USDA o certificado de manipulador orgânico. Seu isolado de CBD de alta qualidade é infundido com os óleos essenciais da Young Living, obtidos de propriedades corporativas ou de fazendas de parceiros, bem como de fornecedores com certificado Seed to Seal.

Os produtos infundidos com óleo essencial da Young Living a serem vendidos pela Nature's Ultra irão incluir o Boost, Calm, Soothe e roll-nos de CBD Zest; uma variedade de óleos de CBD aromáticos; e uma pomada para músculo (muscle rub) de CBD. Os membros da Young Living, clientes e consumidores em geral podem comprar esses produtos de CBD exclusivamente no website da Nature's Ultra.

Para saber mais sobre os óleos essenciais, plantações e parcerias da Young Living, visite YoungLiving.com.

Sobre a Young Living Essential Oils

A Young Living Essential Oils, LC, sediada em Lehi, Utah, é a líder mundial de mercado em óleos essenciais e distribuidora de produtos infundidos com óleo da mais alta qualidade. Como guardiã da terra e sua gente, a Young Living abre caminho para todas as empresas de óleos essenciais com seu padrão Seed to Seal® e com seus pilares de sourcing, ciência e padrões (Sourcing, Science, and Standards). Esses princípios orientadores protegem o planeta e asseguram que os consumidores podem se sentir bem usando os produtos da Young Living, para eles mesmos, suas famílias e em suas casas. Os produtos da Young Living contêm óleos essenciais, todos vindos de propriedades corporativas ou fazendas de parceiros, bem como de fornecedores com certificado Seed to Seal, dão suporte a um estilo de vida saudável e continuam a fornecer oportunidades para mais de 5 milhões de membros para cumprir seus objetivos e aspirações, por alinhar seu trabalho com seus valores e paixões. Para obter mais informações, visite YoungLiving.com, siga @youngliving no Instagram ou curta-nos no Facebook.

Contatos com a mídia: para perguntas da imprensa, contate prinquiries@youngliving.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/949180/Young_Living_Essential_Oils_Mint.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/323110/Young_Living_Essential_Oils_Logo.jpg

