Young Living anuncia nueva granja aliada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica

LEHI, Utah, 19 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Young Living Essential Oils, líder mundial en aceites esenciales, anunció hoy que Amanzi Amahle Farm and Distillery de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) será la próxima granja aliada de Young Living. Amanzi Amahle Farm ofrecerá a Young Living aceites esenciales, como Eucalyptus Radiata, Árbol de Té, Toronja, Naranja y Limón.

Esparcida por el vasto continente africano, Amanzi Amahle Farm and Distillery tiene más de 11.700 hectáreas de suelo rico y tierra lista para cultivar productos botánicos para algunos de los aceites esenciales más queridos de Young Living. La última destilería y cooperativa de cultivo aliada de Young Living practica con orgullo la sostenibilidad Seed to Seal® esparciendo la biomasa de hojas sobrantes de nuevo en la tierra, entre otros métodos de sostenibilidad. Todos los aspectos del proceso —desde la plantación hasta la destilación— son controlados y mantenidos mediante prácticas y pruebas de control de calidad; una auditoría independiente también garantiza que todos los aceites esenciales producidos cumplan con las estrictas normas Seed to Seal de Young Living.

"Nos enorgullecemos de habernos aliado con Amanzi Amahle Farm and Distillery debido a sus 35 años de experiencia en prácticas de cultivo sostenible, dedicación a principios con conciencia social y la producción de aceites esenciales de la mayor calidad", expresó Lauren Walker, directora de la Cadena de Suministro de Young Living.

Como líder mundial en aceites esenciales y reconocida destiladora de aceites esenciales, Young Living sigue mejorando las granjas y las alianzas internacionales al tiempo que mantiene su adhesión al compromiso de calidad de Seed to Seal®. Young Living se dedica a crear productos y aceites esenciales potentes y puros mediante su proceso natural de cultivo y adhiere a los métodos más eficaces e innovadores desde el punto de vista ecológico que están disponibles.

Beneficios de Amanzi Amahle Farm

Young Living se asocia con Amanzi Amahle Farm and Distillery debido a sus 35 años de experiencia en las prácticas de cultivo sostenible para productos botánicos de aceites esenciales.

se asocia con Amanzi Amahle Farm and Distillery debido a sus 35 años de experiencia en las prácticas de cultivo sostenible para productos botánicos de aceites esenciales. Cuenta con una amplia red de cultivo y potencial para desarrollar nuevas plantaciones.

Amanzi Amahle Farm and Distillery adhiere a principios de conciencia social.

Para conocer más sobre las granjas internacionales de Young Living, visite YoungLiving.com o SeedtoSeal.com.

Acerca de Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC, con sede en Lehi, Utah, es líder mundial en aceites esenciales y distribuidora de la mayor calidad de productos con infusión de aceites. Como protectora de la tierra y su gente, Young Living prepara el camino para todas las empresas de aceites esenciales con su norma Seed to Seal® y sus pilares de Obtención, Ciencia y Normas. Estos principios rectores protegen el planeta y garantizan que los clientes puedan sentirse bien usando los productos Young Living para ellos, para sus familias y en sus hogares. Los productos Young Living contienen aceites esenciales que vienen de granjas aliadas o propiedad de empresas, así como de los proveedores con la certificación Seed to Seal, apoyan un estilo de vida saludable y siguen ofreciendo oportunidades para que más de cinco millones de miembros logren sus objetivos y aspiraciones alineando su trabajo con sus valores y pasiones. Para obtener más información, visite YoungLiving.com, siga @younglivingeo en Twitter o ponga me gusta en nuestra página de Facebook.

Contacto de prensa:

Para consultas de prensa, escriba a prinquiries@youngliving.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/323110/Young_Living_Essential_Oils_Logo.jpg

FUENTE Young Living Essential Oils

Related Links

http://www.youngliving.com