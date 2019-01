Young Living asciende a Michael Green al cargo de director general de información

LEHI, Utah, 23 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Young Living Essential Oils, el líder mundial en aceites esenciales, anunció la promoción de Michael Green al cargo de director general de información. En su nueva función, Green será responsable de construir sistemas de tecnología informática escalables que puedan manejar la infraestructura y el creciente volumen de ventas de productos para prestar apoyo a los 6 millones de afiliados de la empresa en todo el mundo.

"Michael ha demostrado ser un líder importante en nuestra empresa y ha sido fundamental en la modernización de nuestros sistemas para manejar el volumen de tráfico récord registrado durante la temporada de compras navideñas del año pasado", dijo Mary Young, directora general de Young Living Essential Oils. "La experiencia de Michael con otras empresas de venta directa valoradas en miles de millones de dólares ha sido vital para ayudarnos a expandir y apoyar el creciente negocio mundial de Young Living".

Green, quien se incorporó a Young Living en 2017 como vicepresidente ejecutivo de tecnología de la información, cuenta con más de 17 años de experiencia en nuevas empresas, ventas directas y empresas de productos de consumo mundiales.

"El compromiso de Michael de construir los sistemas de tecnología informática de Young Living se alinea perfectamente con nuestro Compromiso 5×5, especialmente el enfoque de su equipo en el crecimiento de las herramientas basadas en la web y la infraestructura de red, que nos permitirán expandirnos a cinco nuevos mercados cada año y añadir 5 millones de afiliados adicionales en los próximos cinco años", dijo Jared Turner, presidente y director general de operaciones de Young Living Essential Oils. "Él es un líder y trabajador en equipo versátil cuyas competencias especializadas y pasión apoyan la visión de Gary Young de suplir a cada hogar con aceites esenciales".

El Compromiso 5×5 amplía el impacto positivo de Young Living en el mundo a través de filantropía, iniciativas ecológicas, nuevas granjas y nuevos mercados, y mediante la distribución de aceites esenciales a todos los hogares del mundo.

Antes de unirse a Young Living, Green trabajó como director general de información para Plexus Worldwide, proporcionando dirección y liderazgo para diversas funciones de TI, como el desarrollo de software, las operaciones de TI, la inteligencia empresarial y las operaciones empresariales. Green se graduó de University of Massachusetts Lowell con una licenciatura en tecnología informática.

Young Living Essential Oils, LC, con sede en Lehi, Utah, es el líder mundial en aceites esenciales y ofrece productos infundidos con aceite de la más alta calidad. Young Living se toma muy en serio su posición de liderazgo en la industria, estableciendo el estándar con su compromiso de calidad Seed to Seal®, que incluye tres pilares fundamentales: aprovisionamiento, ciencia y estándares. Estos principios rectores ayudan a Young Living a proteger el planeta y proporcionar productos puros y auténticos que sus afiliados pueden confiar en usar y compartir con amigos y familiares. Los productos de Young Living —que provienen todos de granjas propiedad de empresas, granjas asociadas y proveedores certificados por Seed to Seal— no sólo apoyan un estilo de vida saludable, sino que también ofrecen oportunidades para que sus más de seis millones de afiliados en todo el mundo encuentren un sentido de propósito y bienestar de vida integral al alinear su trabajo con sus valores y pasiones. Para obtener más información, visite YoungLiving.com, siga @younglivingeo e n Twitter, o denos un 'me gusta' en Facebook.

Para preguntas de los medios de información, póngase en contacto con prinquiries@youngliving.com.

