Young Living celebra apertura del mercado sudafricano

JOHANNESBURGO, 14 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Young Living Essential Oils, el líder mundial de los aceites esenciales, llevó a cabo una celebración en Johannesburgo, Sudáfrica, para conmemorar la apertura del nuevo mercado de la empresa en Sudáfrica, el primer mercado de Young Living en el continente africano. Casi 1300 invitados inscritos asistieron al evento, en representación de todos los continentes del planeta, para participar en los festejos.

Young Living conmemoró la ocasión con música de tambores tradicional sudafricana. El comediante Loyiso Gola y Bo, integrante del grupo musical Denim, deleitaron a los invitados con actuaciones especiales para el evento. Los asistentes también escucharon a Mary Young, la CEO, y Jared Turner, el presidente, hablar sobre la apertura del nuevo mercado. En sus palabras a la multitud reunida, Mary Young expresó: "Preocuparse por las personas y su bienestar es la clave del éxito de usted. Si las personas saben cuánto usted se preocupa por ellos, lo escucharán y usted podrá ayudarlos a encontrar el éxito".

El presidente Jared Turner habló sobre superpoderes, y comentó: "Cada persona tiene un superpoder único que puede aplicar en nuestra misión de llevar los aceites esenciales a cada hogar del planeta. Su superpoder es su historia particular, que puede impactar singularmente la vida de las personas de una manera positiva".

Young Living registró 90 nuevos miembros que se inscribieron para formar parte de Young Living en el evento, y los miembros compraron 123 nuevos kits de inicio para ayudar a construir sus propios pequeños negocios. Young Living ha aumentado su membresía en Sudáfrica de 128 a 2000 miembros activos, solamente en 2019. Cuatro miembros alcanzaron la categoría oro, un alto honor dentro de Young Living, y se les reconoció ese logro.

Los miembros sudafricanos tienen la esperanza de que este sea el comienzo de una fructífera colaboración en la tierra de Mzansi, y Young Living espera inclusive mayor crecimiento ahora que el mercado sudafricano está abierto oficialmente. Young Living está deseosa de trabajar en Sudáfrica, conforme la empresa continúa llevando los aceites esenciales a cada hogar del mundo.

Acerca de Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC, con sede en Lehi, Utah, es el líder mundial de los aceites esenciales, y ofrece los productos infusionados con aceite de la más alta calidad disponibles. Young Living se toma en serio su liderazgo en el sector, y marca la pauta con su compromiso con la calidad propio Seed to Seal®, que involucra tres pilares cruciales: Origen, Ciencia y Estándares. Estos principios rectores ayudan a Young Living a proteger el planeta y proporcionan productos auténticos y puros que sus miembros pueden utilizar con confianza y compartir con los amigos y la familia. Los productos de Young Living —que provienen todos de granjas propiedad de la empresa, de granjas de socios y de proveedores con la certificación Seed to Seal— no solamente sustentan un estilo de vida sano, sino que también ofrecen oportunidades para que más de 6 millones de miembros en todo el mundo encuentren un sentido de propósito y bienestar de vida integral al orientar su trabajo con sus valores y pasiones. Para más información, visite YoungLiving.com, siga a @youngliving en Instagram, o haga clic en "me gusta" en Facebook.

