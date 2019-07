Young Living celebra la segunda edición del Día Internacional de los Aceites Esenciales

El IEOD es un día dedicado a la apreciación de los aceites como recursos naturales, y a promover el cultivo sostenible. Para celebrar esta festividad única, Young Living alienta a los entusiastas de los aceites de todo el mundo a plantar un árbol u otra especie botánica en respaldo de la conservación ambiental, a probar un nuevo aceite esencial o a compartir un aceite esencial favorito con un amigo.

Para la comunidad de Young Living y Young Living como compañía, IEOD sirve de plataforma para suscitar conciencia sobre los procesos de sostenibilidad que son buenos para el planeta, lo que incluye el compromiso de calidad Seed to Seal® de Young Living que protege el ambiente y asegura los estándares de calidad más elevados para sus productos de aceites esenciales.

"D. Gary Young inició la Young Living Foundation en la Young Living Academy, y ha sido el corazón, el alma y la inspiración para la generosidad de nuestros miembros", dijo Jared Turner, presidente y CEO de Young Living Essential Oils. "Nuestros apasionados miembros una vez más harán honor a su promesa de continuar el legado de Gary mientras se alientan mutuamente a donar en este día en su memoria. Ellos saben que este especial tributo a la memoria de nuestro fundador ayudará a hacer del mundo un lugar mejor para todos".

Para conocer el proceso Seed to Seal de Young Living, visite SeedToSeal.com. Para informarse sobre la D. Gary Young, Young Living Foundation o para hacer una donación, visite YoungLivingFoundation.org. Para conocer más sobre el modo en que puede contribuir a un mundo más sostenible, visite su Departamento de Protección Ambiental local.

Acerca de Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC, con sede en Lehi, Utah, es el líder mundial en aceites esenciales y distribuidor de la más alta calidad de productos infusionados con aceites. Como administradores de la Tierra y su gente, Young Living abre el camino para cada compañía de aceites esenciales con su norma Seed to Seal® y sus pilares de Abastecimiento, Ciencia y Normas. Estos principios rectores protegen al planeta y garantizan que los clientes puedan sentirse bien usando productos Young Living para ellos mismos, sus familias y en sus hogares. Los productos Young Living contienen aceites esenciales que proceden todos de granjas de propiedad corporativa o asociadas, además de proveedores con certificación Seed to Seal, respaldan un estilo de vida saludable y siguen brindando oportunidades para que más de 6 millones de miembros alcancen sus metas y aspiraciones al alinear su trabajo con sus valores y pasiones. Para obtener más información, visite YoungLiving.com, siga a @youngliving en Instagram, o denos un "like" por Facebook.

Acerca de la D. Gary Young, Young Living Foundation

La D. Gary Young, Young Living Foundation tiene el compromiso de empoderar a individuos para que alcancen su potencial y desafíen las limitaciones ofreciendo oportunidades de bienestar y educación para comunidades carenciadas. La Fundación es la principal avenida filantrópica a través de la cual Young Living Essential Oils demuestra su compromiso para ayudar a familias y comunidades de todo el mundo. Para obtener más información, visite YoungLivingFoundation.org.

FUENTE Young Living Essential Oils

