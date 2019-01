Young Living Essential Oils accueille Wayne Moorehead en tant que vice-président directeur du marketing

Le nouveau vice-président directeur du marketing de Young Living veillera à ce que la marque reflète la vision, la mission et l'objectif d'YL

LEHI, Utah, 21 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Young Living Essential Oils, leader mondial des huiles essentielles, a annoncé aujourd'hui avoir embauché Wayne Moorehead en tant que vice-président exécutif du marketing. Wayne rejoint l'équipe de direction de Young Living avec une vaste expérience dans le domaine du marketing et de la stratégie de marque. Il contribuera à alimenter le succès continu de Young Living en tant que marque de premier plan en matière de santé et de bien-être.

« Wayne rejoint Young Living avec une expertise éprouvée en stratégie marketing et en positionnement de marque grâce à sa vaste expérience dans les secteurs de la vente au détail et de la vente directe. Il jouera un rôle déterminant dans notre engagement continu à développer la marque et à améliorer notre stratégie marketing, afin de nous aider à mettre en œuvre notre engagement 5×5 », a déclaré Jared Turner, président et directeur de l'exploitation de Young Living. « En tant que membre le plus récent de l'équipe de direction de Young Living, Wayne est chargé d'amplifier notre position de leader mondial dans le domaine des huiles essentielles en supervisant les stratégies marketing visant à apporter Young Living Essential Oils dans chaque foyer dans le monde. »

Avant de rejoindre Young Living, Wayne a appliqué son expertise et sa passion pour le branding afin d'aider plusieurs sociétés à définir, à faire connaître et à lancer leurs marques. Auparavant, il a occupé le poste de directeur marketing d'une grande société cotée spécialisée dans les suppléments naturels, ainsi que celui de directeur marketing d'une société appartenant à l'indice INC 500, où il a joué un rôle déterminant dans la création de leur marque d'une valeur d'un milliard de dollars.

Wayne a dirigé la stratégie de marque d'une agence de création new-yorkaise et d'une agence située à Salt Lake City, où il a travaillé avec de nombreuses marques emblématiques, dont Johnson & Johnson, Fender, Whole Foods et Intel. Plus récemment, Wayne a occupé le poste de directeur de la marque pour l'une des digitally native vertical brand (DNVB) qui connaît l'une des croissances les plus rapides. Il est titulaire d'un MBA de la Marriott School of Business.

« Je suis très enthousiasmé par l'idée de joindre les rangs d'une entreprise aussi étonnante et axée sur un but précis », a déclaré Wayne. « Les collaborateurs et les produits de Young Living ont alimenté une croissance incroyable et l'ont solidement établie en tant que marque de premier plan dans le domaine du bien-être. J'ai hâte de faire partie du futur passionnant de Young Living. »

À propos de Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC, située à Lehi, dans l'Utah, est le leader mondial des huiles essentielles, offrant les produits infusés d'huiles essentielles de la meilleure qualité disponible. Young Living prend son leadership de l'industrie très au sérieux, en établissant la norme grâce son engagement envers la qualité Seed to Seal®, qui implique trois piliers essentiels : l'approvisionnement, la science et les normes. Ces principes directeurs aident Young Living à protéger la planète et à fournir des produits purs et authentiques que ses membres peuvent utiliser en toute confiance et partager avec leurs amis et leur famille. Les produits de Young Living, tous issus de fermes appartenant à la société, de fermes partenaires et de fournisseurs certifiés Seed to Seal, favorisent non seulement un mode de vie sain, mais offrent également à plus de cinq millions de membres dans le monde la possibilité de trouver un but et un bien-être à long terme en alignant leur travail sur leurs valeurs et passions.

