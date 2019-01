Young Living Essential Oils da la bienvenida a Wayne Moorehead como vicepresidente ejecutivo de Marketing

El nuevo vicepresidente ejecutivo de Young Living se asegurará de que la marca sea un reflejo constante de la visión, la misión y el propósito de Young Living

LEHI, Utah, 21 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Young Living Essential Oils, el líder mundial en aceites esenciales, ha anunciado hoy la contratación de Wayne Moorehead como vicepresidente ejecutivo de Marketing. El Sr. Moorehead se une al equipo de gestión ejecutiva de Young Living con una amplia experiencia en marketing y estrategia de marca, y ayudará a impulsar el éxito continuado de Young Living como marca líder en salud y bienestar.

"Wayne Moorehead se une a Young Living con una dilatada experiencia en estrategias de marketing y posicionamiento de marca gracias a su amplio bagaje en los sectores de la venta minorista y directa. Será una persona fundamental en nuestro continuado compromiso con el desarrollo de la marca y las mejoras de las estrategias de marketing, además de ayudarnos a llevar a cabo nuestro Compromiso 5x5", afirmó Jared Turner, presidente y director de Operaciones de Young Living. "Como el miembro más reciente del equipo ejecutivo de Young Living, el Sr. Moorehead se encargará de magnificar nuestra posición como líder mundial en aceites esenciales al supervisar las estrategias de marketing para conseguir que Young Living Essential Oils llegue a todos los hogares del mundo".

Antes de unirse a Young Living, el Sr. Moorehead hizo uso de su experiencia y pasión por la gestión de marca para ayudar a varias empresas a definir, comunicar y activar sus marcas. En su bagaje profesional ha ocupado el puesto de director general de Marketing de una gran empresa de suplementos naturales que cotiza en bolsa, así como el puesto de director general de Marketing de una empresa en la lista INC 500, cuyo trabajo fue clave para el desarrollo de una marca multimillonaria.

El Sr. Moorehead lideró la práctica de estrategia de marca en una agencia creativa de Nueva York y en una agencia con sede en Salt Lake City, donde colaboró con varias marcas emblemáticas como Johnson & Johnson, Fender, Whole Foods e Intel. Más recientemente, trabajó como director de Marca de una de las marcas verticales nativas digitales (DNVB, por sus siglas en inglés) de más rápido crecimiento. Asimismo, cuenta con un máster en Administración de Empresas de la escuela de negocios Marriott School of Business.

"Estoy muy entusiasmado de formar parte de una empresa tan extraordinaria y orientada a conseguir sus propósitos", dijo el Sr. Moorehead. "Los productos y la comunidad de Young Living han sido el motor de su increíble crecimiento y han logrado consolidarla como marca líder en el sector del bienestar. Espero con impaciencia formar parte del emocionante futuro de Young Living".

Acerca de Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC, con sede en Lehi, Utah, es el líder mundial en aceites esenciales, ofreciendo los productos infundidos de aceite de la más alta calidad disponibles en el mercado. Young Living se toma muy en serio su liderazgo en el sector y establece un estándar con su compromiso de calidad patentado Seed to Seal®, que incluye tres pilares fundamentales: abastecimiento, ciencia y estándares. Estos principios directivos ayudan a Young Living a proteger el planeta y ofrecen productos auténticos y puros que sus miembros podrán usar y compartir de forma segura con su familia y amigos. Los productos de Young Living, procedentes de granjas propiedad de la empresa, granjas asociadas y proveedores con la certificación Seed to Seal, no solo apoyan un estilo de vida saludable, sino que también brindan oportunidades a los más de cinco millones de miembros mundiales para encontrar el sentido del propósito y el bienestar durante toda la vida alineando su trabajo con sus valores y pasiones.

