Young Living ostenta el GUINNESS WORLD RECORDS™ con la campaña Clean Kisses: ¡el mayor número de contribuciones a un mural con huellas de lápiz labial!

Siempre estableciendo la norma de la industria del bienestar, ahora Young Living marca la NUEVA norma en Clean Beauty™ no solo prohibiendo ingredientes cuestionables de uso común, sino también abordando, con mayor detalle, qué deberían llevar las mujeres al contacto con su piel a fin de nutrirla. Por eso, Savvy Minerals ha eliminado aún más ingredientes que los 1,328 prohibidos por la Unión Europea. De hecho, Savvy Minerals ha vetado más de 2,500 ingredientes e incluso algunos de los "ingredientes naturales" que otras compañías usan.

Kristen Knight, vicepresidenta senior de marketing y gestión de producto, comentó: "Mucha gente no se detiene a pensar que el lápiz labial es un producto que está en contacto con el cuerpo todo el día, todos los días y que la piel de los labios es muy delicada, y que es sumamente importante saber qué llevamos en los labios. Si el color del labial no es puro y nutritivo, puede causar problemas. En Young Living nos apasiona llevar el color labial limpio al siguiente nivel mediante productos que no solo mantienen los labios sin toxinas conocidas, sino que, además, nutren la piel con ingredientes naturales, como el aceite de tangerina de grado terapéutico. Nos entusiasma mostrar nuestro orgullo codo con codo con nuestros miembros y llamar la atención a la importancia de una belleza limpia gracias a este esfuerzo por romper un récord".

Un zepelín de 150 pies con el logo de Young Living, que sobrevoló los condados de Utah y Salt Lake durante la edición 2019 de la International Grand Convention, tuvo el honor de develar la noticia de la victoria. Una vez conquistado oficialmente el récord, el zepelín desplegó el cartel sobre las decenas de miles de asistentes al encuentro de Young Living a lo largo del último día de sesiones plenarias.

El evento contó con la presencia de representantes oficiales de GUINNESS WORLD RECORDS™ que documentaron el intento y verificaron que la exitosa campaña Clean Kisses rompió el récord anterior de número de contribuciones a un mural con huellas de lápiz labial, haciendo de Young Living el poseedor más reciente de este récord mundial.

Acerca de Young Living Essential Oils

Young Living Essential Oils, LC, con oficinas centrales en Lehi, Utah, es líder mundial en aceites esenciales y el distribuidor de productos con extractos de aceites de la más alta calidad. Con un espíritu protector de la Tierra y la humanidad, Young Living allana el camino a toda empresa de aceites esenciales gracias a su norma Seed to Seal® y sus tres pilares: las fuentes de abastecimiento, los procesos científicos y los estándares. Estas directrices protegen al planeta y garantizan a los clientes una sensación de bienestar al usar los productos Young Living en su persona, su familia y su hogar. Los productos Young Living contienen aceites esenciales provenientes de granjas propiedad de la empresa, granjas asociadas y proveedores con la certificación Seed to Seal, apoyan un estilo de vida saludable y siguen abriendo puertas a los más de seis millones de miembros de la marca en el mundo para que desarrollen sus propios objetivos y enriquezcan su bienestar de manera integral con la congruencia entre su trabajo y sus valores y pasiones. Si desea más información visite YoungLiving.com, siga a @youngliving en Instagram denos un like en Facebook.

