Young Living promove Irvin Bishop Jr. para o cargo de vice-presidente-executivo de planejamento digital e estratégico

Irvin, que ingressou na Young Living em 2018 como vice-presidente sênior para estratégia digital, tem mais de 20 anos de expertise em marketing digital, percepções do consumidor e tecnologia. Desde que ingressou na empresa, Irvin conduziu a automação digital dos recursos de promoções globais da empresa e impulsionou seu conjunto de ferramentais de distribuição e a reputação social da empresa.

Antes da Young Living, Irvin promoveu inovações premiadas em muitas marcas bem conhecidas, como a Coca-Cola Company e a AT&T. Como diretor de TI de marketing digital da Coca-Cola, ele liderou promoções para campanhas tais como as da Copa do Mundo da FIFA, das Olimpíadas e do Super Bowl. Irvin é apaixonado pela produção consistente de trabalho de equipe, com foco no desenvolvimento individual, comunicação aberta, visão comum clara e encorajamento de um ambiente de trabalho divertido.

"A Young Living é uma empresa coerente com o próprio discurso", disse Irvin. "É uma das poucas empresas que demonstra consistentemente seu compromisso com a saúde e o bem-estar. Estou ansioso para cumprir – e exceder – o desafio de nosso 5x5 Pledge (compromisso 5x5) para expandir para cinco novos mercados a cada ano e adicionar 5 milhões de novos membros nos próximos cinco anos".

Para saber mais sobre a equipe de liderança global da Young Living, visite YoungLiving.com.

