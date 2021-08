Yousician lance Spotlight, une nouvelle série de cours mettant en vedette un panel de professeur diversifié dont Jason Mraz, Juanes (en association avec Duolingo) et Metallica.

Le premier cours disponible est celui de Jason Mraz, auteur-compositeur-interprète ayant remporté deux Grammy Awards et artiste honoré par le Songwriters Hall of Fame. La capacité de Mraz à rendre faciles les partitions de guitare et de ukulélé les plus complexes fait de lui l'artiste idéal pour lancer cette série innovante.

Dans le cadre de sa leçon Spotlight, Mraz jouera des chansons, fournira des conseils et des astuces pour jouer, parlera de son parcours musical, de son processus d'écriture de chansons, et racontera son expérience d'apprentissage et de performance sans détour. Mraz incitera les utilisateurs à apprendre, à s'entraîner et à jouer en restant motivés dans leur parcours musical, et proposera des didacticiels personnalisés pour certaines de ses chansons les plus connues, notamment « I'm Yours », l'une des chansons les plus jouées sur la plateforme, « 93 Million Miles » et « I Won't Give Up ».

« Je me suis associé à Yousician parce que j'espère que n'importe qui, peu importe son âge, sentira que c'est le bon moment pour apprendre », a déclaré l'artiste. « Avec Yousician, il est très facile d'apprendre et de jouer. C'est comme avoir un ami qui vous guide personnellement dans votre voyage musical. »

Pour Spotlight, Yousician présentera également Juanes en association avec Duolingo en octobre, ainsi qu'un partenariat avec Metallica début 2022. Le cours de Juanes, en collaboration avec Duolingo, la meilleure application d'apprentissage des langues, sera axé sur l'apprentissage de la « parole musicale » et présentera différents instruments de musique et différentes langues. Le cours Spotlight de Metallica offrira une fenêtre unique sur le processus d'écriture de leurs chansons, avec des tutoriels où le groupe montrera directement aux utilisateurs comment jouer ses chansons les plus populaires. Il s'agit d'une première sur le marché de l'éducation et du divertissement : aucune autre plateforme ne propose des cours interactifs pour artistes avec un parcours structuré immédiat permettant aux utilisateurs d'apprendre, de pratiquer et de jouer.

« À maintes reprises, nos utilisateurs nous ont répété à quel point ils aimaient jouer les chansons de leurs artistes préférés. Nous avons créé Spotlight pour leur offrir un cadre sans précédent concernant leurs chansons préférées, de la part des artistes eux-mêmes », a déclaré Hadley Spanier, responsable du marketing de la marque et des relations avec les artistes chez Yousician. « Nos artistes partenaires sont ravis de cette nouvelle façon de communiquer avec les fans, et nous savons que nos utilisateurs vont adorer cette nouvelle approche pratique. Nous sommes très emballés par les perspectives que nous réserve Spotlight. »

Pour inciter les fans à rejoindre le cours Spotlight de Jason Mraz, les utilisateurs pourront bénéficier d'une offre de réduction de 25 % sur les abonnements Premium+ et Family Plan en utilisant ce lien spécial. En septembre, Mraz offrira également des ukulélés dédicacés à 5 utilisateurs chanceux qui auront terminé son cours Spotlight. Plus d'informations sur le Spotlight de Jason Mraz ici.

