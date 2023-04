YPO nomeia Greg Murray como o ganhador do Prêmio Impacto Global de 2023

NOVA IORQUE, 19 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a YPO, a comunidade de liderança global de mais de 34.000 diretores executivos em 150 países, anunciou que Greg Murray, cofundador e CEO da KOKO Networks, recebeu o Prêmio Impacto Global 2023 da organização. A KOKO Networks é uma empresa de tecnologia climática sediada no Quênia que combate o desmatamento e as emissões de carbono causadas pelo uso de carvão como combustível para cozinhar em residências urbanas.



O Prêmio Impacto Global da YPO é a maior homenagem da YPO aos membros que reconhecem seu impacto fora da YPO, celebrando o impacto do CEO que é sustentável e escalável.

"Greg e a KOKO Networks estão abrindo caminho com sua abordagem inovadora para combater o desmatamento e melhorar a saúde dos quenianos, encontrando soluções baseadas em tecnologia que beneficiam não apenas o meio ambiente, mas também milhões de consumidores", disse Thayer Smith, CEO da YPO. "Ele é uma inspiração dentro da nossa comunidade YPO e além."

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (em inglês: U.N. Food and Agriculture Organization, FAO), o carvão vegetal, o combustível dominante usado para cozinhar na África urbana, é o principal fator de desmatamento no continente. A poluição do ar em ambientes internos causada pela queima de carvão vegetal é responsável por centenas de milhares de mortes anuais, principalmente de crianças com menos de 5 anos, por pneumonia e infecções respiratórias agudas. Essa poluição é equivalente a respirar o ar de quatro maços de cigarros por dia. Murray e seus cofundadores, Sagun Saxena, Micael da Costa e Nicholas Stokes, se propuseram a resolver esse problema por meio do projeto e lançamento de um novo setor voltado para a tecnologia que poderia fazer a transição rápida dos países e distanciá-los da dependência do carvão.

Ao oferecer aos consumidores uma solução superior que é significativamente menos dispendiosa do que o carvão vegetal, a KOKO está crescendo rapidamente, com mais de 10.000 novas residências mudando para sua plataforma de combustível limpo e carbono a cada semana. A KOKO, que emprega 1.800 funcionários na África Oriental, Índia e Reino Unido, gerencia uma rede de mais de 2.000 Pontos de Saque de Combustíveis KOKO de alta tecnologia localizados em lojas de conveniência em bairros de baixa renda, permitindo que os clientes acessem de forma conveniente e segura combustível limpo de baixo custo dentro uma curta caminhada de casa. Atualmente, o combustível KOKO é usado nas casas de mais de 3,5 milhões de quenianos em seis cidades, reduzindo mais de 4 milhões de toneladas de emissões de carbono todos os anos e protegendo a saúde familiar das doenças causadas pela poluição do ar em ambientes internos. As receitas de carbono são compartilhadas com as famílias via reduzindo o custo da KOKO Fuel, tornando-o acessível até mesmo para os mais pobres. O combustível KOKO é um bioetanol sustentável produzido na África Oriental a partir do melaço, um subproduto da produção de açúcar, proporcionando aumento de renda às comunidades agrícolas.



Murray diz: "Estamos honrados em receber o Prêmio Impacto Global 2023 da YPO. Há dez anos, desenvolvemos um plano ambicioso para aproveitar os mercados de tecnologia, infraestrutura e carbono para impulsionar a transição energética e a proteção florestal em uma escala e ritmo significativos. Estamos apenas começando – há mais de um bilhão de pessoas em 60 nações de baixa renda com florestas tropicais que dependem do carvão vegetal e precisam de nossas redes. Temos cerca de 15 anos para virar a maré do desmatamento tropical, e isso simplesmente não pode ser feito sem enfrentar os principais impulsionadores da demanda de commodities e dar às florestas espaço para se regenerar. A KOKO é uma nova ferramenta escalável nessa luta".



Murray foi selecionado entre os homenageados que representam as regiões da YPO em todo o mundo.

Homenageados por região do Prêmio Impacto Global da YPO:

Sobre a YPO:

A YPO é a comunidade global de liderança de mais de 34.000 diretores executivos em 150 países, conectados pela crença compartilhada de que o mundo precisa de líderes melhores e que os negócios podem ser uma força motriz para o bem. Cada um de nossos membros alcançou um sucesso significativo de liderança quando ainda eram jovens. Eles lideram empresas e organizações que empregam coletivamente mais de 22 milhões de pessoas em todo o mundo e geram mais de US$ 9 trilhões em receita combinada. Os membros da YPO se reúnem para aprender e trocar ideias no intuito de fazer a diferença nas vidas, empresas e comunidades que impactam. Acesse ypo.org para obter mais informações.

