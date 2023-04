YPO ogłasza, że Greg Murray został laureatem tegorocznej nagrody Global Impact Award

NOWY JORK, 19 kwietnia 2023 /PRNewswire/ -- YPO , międzynarodowa społeczność obejmująca ponad 34000 dyrektorów generalnych w 150 krajach, ogłosiła dziś, że Greg Murray, współzałożyciel i dyrektor generalny KOKO Networks , został laureatem tegorocznej nagrody Global Impact Award. KOKO Networks to kenijska firma działająca w branży technologii klimatycznych, która przeciwdziała procesom wylesiania i emisji dwutlenku węgla wskutek użytkowania węgla drzewnego jako paliwa w kuchenkach w budynkach mieszkalnych w miastach.

YPO Global Impact Award jest najwyższym wyróżnieniem, jakie YPO przyznaje swoim członkom jako wyraz uznania za działalność dyrektorów generalnych poza YPO, mającą wpływ na zrównoważony rozwój i zwiększanie potencjału.

„Greg i KOKO Networks przecierają szlaki swoim innowacyjnym podejściem do walki z wylesianiem oraz działaniami na rzecz poprawy zdrowia Kenijczyków. Tworzone przez nich rozwiązania są oparte na technologiach, które przynoszą korzyści nie tylko dla środowiska, lecz także dla milionów konsumentów - powiedział Thayer Smith, prezes YPO. - Greg jest inspiracją nie tylko w obrębie naszej społeczności YPO, ale i poza nią".

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), węgiel drzewny, jako dominujące paliwo używane w kuchenkach na terenach miejskich w Afryce, jest głównym czynnikiem wylesiania na tym kontynencie. Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach, będące efektem spalania węgla drzewnego, powoduje każdego roku setki tysięcy zgonów, głównie wśród dzieci poniżej 5 roku życia, z powodu zapalenia płuc i ostrych infekcji dróg oddechowych. To zanieczyszczenie jest odpowiednikiem wdychania dymu papierosowego z czterech paczek papierosów dziennie. Greg Murray i współzałożyciele KOKO Networks, Sagun Saxena, Micael da Costa i Nicholas Stokes, postanowili rozwiązać ten problem poprzez zaprojektowanie i uruchomienie nowego przemysłu opartego na technologii, która może pomóc krajom szybko uniezależnić się od węgla drzewnego.

Dostarczając konsumentom doskonałe rozwiązanie, które jest znacznie tańsze niż węgiel drzewny, KOKO szybko się rozwija. Każdego tygodnia ponad 10 tys. nowych gospodarstw domowych przechodzi na czyste paliwo i platformę węglową KOKO. Firma, która zatrudnia 1800 pracowników w Afryce Wschodniej, Indiach i Wielkiej Brytanii, zarządza siecią ponad 2000 zaawansowanych technologicznie punktów KOKO Fuel zlokalizowanych w lokalnych sklepach, w dzielnicach o niskich dochodach, umożliwiając klientom wygodny i bezpieczny dostęp do taniego i czystego paliwa w niedużej odległości od ich domów. Paliwo KOKO Fuel jest obecnie używane w domach przez ponad 3,5 miliona Kenijczyków z sześciu miast, co pozwala ograniczyć emisję dwutlenku węgla o ponad 4 mln ton rocznie i chronić zdrowie rodzin przed chorobami spowodowanymi zanieczyszczeniem powietrza w pomieszczeniach. Dochody uzyskane z redukcji emisji dwutlenku węgla są dzielone z gospodarstwami domowymi poprzez obniżenie kosztów paliwa, dzięki czemu jest ono dostępne nawet dla najuboższych. Paliwo KOKO Fuel to zrównoważony bioetanol wytwarzany w Afryce Wschodniej z melasy - produktu ubocznego produkcji cukru - co zapewnia wyższe dochody społecznościom rolniczym.

Greg Murray powiedział: „Jesteśmy zaszczyceni mogąc odebrać tegoroczną nagrodę Global Impact Award od YPO. Dziesięć lat temu opracowaliśmy ambitny plan wykorzystania technologii, infrastruktury i rynków węglowych na potrzeby transformacji energetycznej i ochrony lasów na szeroką skalę, w szybkim tempie. Jesteśmy zaledwie na początku drogi. W krajach o niskich dochodach obejmujących swoją powierzchnią lasy tropikalne żyje ponad miliard ludzi, którzy są uzależnieni od węgla drzewnego i potrzebują naszych sieci. Mamy około 15 lat na odwrócenie tendencji związanej z wycinką lasów tropikalnych. Nie da się tego osiągnąć bez rozstrzygnięcia zasadniczych kwestii stojących za popytem na określone towary i bez zapewnienia przestrzeni do regeneracji lasów. KOKO to nowe, skalowalne narzędzie w tej walce".

YPO to międzynarodowa społeczność obejmująca ponad 34000 dyrektorów generalnych w 150 krajach, kierująca się przekonaniem, że świat potrzebuje lepszych przywódców i że biznes może być siłą napędową pozytywnych zmian. Wszyscy nasi członkowie osiągnęli znaczące sukcesy jako przywódcy w młodym wieku. Przewodzą przedsiębiorstwom i organizacjom, które wspólnie zatrudniają ponad 22 miliony ludzi na całym globie i generują łącznie ponad 9 bilionów dolarów przychodu. Członkowie YPO spotykają się ze sobą, aby uczyć się od siebie nawzajem i wymieniać się pomysłami, które mogą odmienić nasze życie, przedsiębiorstwa i społeczności. Dodatkowe informacje na stronie internetowej: ypo.org .

