Yu Lekang, investigador de Zoomlion, obtiene el premio al Mejor Empleado Nacional de China

PEKÍN, 18 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Yu Lekang, subsecretario general e investigador de Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK), fabricante de maquinaria de construcción, recibió el premio al Trabajador Modelo Nacional, el galardón más prestigioso otorgado a los empleados de China, durante el National Labor Model and Advanced Workers Commendation Meeting celebrado en Pekín.

El premio al Trabajador Modelo Nacional se entrega una vez cada cinco años a los representantes más destacados entre los 811 millones de trabajadores de China. Yu recibió el premio por su desempeño como líder técnico de los proyectos de grúas torre de Zoomlion, a los que dedicó 34 años de su carrera profesional. Ha ayudado a revolucionar la tecnología de grúas torre de Zoomlion, que ahora cuenta con una placa de grúa que se considera la más grande y sólida del mundo.

Una vez que recibió el premio, Yu expresó: "Le agradezco a Zoomlion por darme la oportunidad de convertirme en el máximo especialista del sector. Este premio les pertenece a todos los trabajadores de Zoomlion, no solo a mí".

Dominar la tecnología central fue clave para el éxito de Yu

Lekang comenzó a trabajar en Zoomlion en 1986, una época en que los fabricantes internacionales mantenían un incuestionable monopolio en la tecnología y la construcción de grúas torre. Por lo tanto, su primer desafío fue conquistar el mercado local chino.

Para lograr este objetivo, formó rápidamente un equipo para que se enfocara en las tecnologías y aplicaciones clave de las grúas torre de gran tamaño. En 2004, Yu y Zoomlion se aseguraron una importante venta cuando se utilizó su grúa torre D5200-240 recién desarrollada para la construcción del Parrot Cay Yangtze River Bridge en Wuhan. La capacidad de elevación superior de la grúa permitió que pudiera ahorrar 720 millones de yuanes (USD 110,2 millones) en el proyecto.

Después de haber consolidado la reputación de la grúa torre a nivel nacional, Yu y su equipo de I+D se enfocaron en el mercado internacional. El exitoso desarrollo de TC5610, TC6012, T7020 y otros productos logró que las grúas torre de Zoomlion se clasificaran en los primeros puestos y que más adelante se materializaran importantes ventas en Europa y Norteamérica.

Entre esta nueva categoría de grúas de alta calidad se incluyó la grúa torre IH3350-120 desarrollada por Yu y su equipo de manera meticulosa. La increíble potencia de la grúa, además de su tamaño compacto, su bajo consumo de energía y su control preciso la convirtieron en una herramienta esencial para la construcción de rascacielos y diversos proyectos fundamentales en todo el mundo; esto consolida el importante posicionamiento de Zoomlion en el mercado de grúas torre.

La tecnología de las grúas sigue avanzando

El panorama actual de la tecnología de grúas torre es muy distinto al que heredaron Yu y su departamento de I+D en Zoomlion hace 34 años. A lo largo de su trayectoria, ha revisado dos normas nacionales relacionadas con las grúas torre, ha publicado la monografía "Tecnología de seguridad de las grúas torre", ha redactado otros 18 artículos y ha obtenido ocho patentes. Gracias a la dedicación de Yu, Zoomlion es ahora el líder del mercado en tecnología de grúas torre, y ha pasado de ser un "innovador secundario" a un "innovador destacado".

"En el pasado, utilizábamos cualquier equipo que estuviera disponible en nuestro país dentro del esquema de construcción de proyectos", explicó Yu. "Ahora, podemos desarrollar varios equipos de grúas torre que se necesiten para un proyecto".

