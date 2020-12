Yu Lekang, pesquisador da Zoomlion, vence o prêmio de melhor funcionário nacional da China

PEQUIM, 18 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Yu Lekang, gerente geral adjunto e pesquisador do fabricante de máquinas de construção Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK), recebeu o prêmio de funcionário de maior prestígio da China, o National Model Worker, no National Labor Model and Advanced Workers Commendation em Pequim.

Apresentado a cada cinco anos, o National Model Worker é concedido aos representantes mais destacados da força de trabalho de 811 milhões de chineses. Yu recebeu o prêmio por sua função como líder técnico dos projetos de guindastes de torre da Zoomlion, aos quais dedicou 34 anos de sua carreira. Ele ajudou a revolucionar a tecnologia de guindastes de torre da Zoomlion, com a empresa agora em posse de uma placa de guindaste que é considerada a maior e mais forte do mundo.

Ao receber o prêmio, Yu disse: "Obrigado à Zoomlion por me conceder a possibilidade de me tornar o projetista final. Este mérito pertence a todos na Zoomlion e não apenas a mim."

O domínio da tecnologia central é a chave para o sucesso de Yu

Yu começou a trabalhar na Zoomlion em 1986, numa época em que os fabricantes internacionais detinham um monopólio inexpugnável na construção e tecnologia de guindastes de torre. Portanto, seu primeiro desafio foi conquistar o mercado local chinês.

Rapidamente, ele estabeleceu uma equipe para se concentrar nas principais tecnologias e aplicações de guindastes de torre supergrandes para ajudar nessa empreitada. Em 2004, Yu e Zoomlion garantiram uma enorme vantagem quando seu recém-desenvolvido guindaste D5200-240 foi usado na construção da ponte do rio Parrot Cay Yangtze em Wuhan. A capacidade de elevação superior do guindaste ajudou a economizar 720 milhões de Yuans (US$ 110,2 milhões) do projeto.

Tendo sedimentado a reputação do guindaste de torre no mercado interno, Yu e sua equipe de P&D voltaram as atenções para o mercado internacional. O desenvolvimento bem-sucedido dos itens TC5610, TC6012, T7020 e outros produtos de guindastes de torre alçaram os guindastes de torre da Zoomlion ao topo do ranking e logo as fortes vendas se materializaram na Europa e América.

Nessa nova classe de guindastes de alta qualidade estava o guindaste de torre com lança IH3350-120 desenvolvido meticulosamente por Yu e sua equipe. A incrível resistência do guindaste, o tamanho pequeno, o baixo consumo de energia e o controle preciso o tornaram uma ferramenta essencial na construção de arranha-céus e vários projetos importantes em todo o mundo, consolidando a Zoomlion no topo dentro do mercado de guindastes de torre.

A Crane Tech continua a progredir

O panorama da tecnologia de torres de guindaste hoje é muito diferente daquele que Yu e seu departamento de P&D na Zoomlion herdaram há 34 anos. Ao longo de seu tempo, ele revisou duas normas nacionais relacionadas a guindastes de torre, publicou a monografia "tecnologia de segurança de guindaste de torre", escreveu mais 18 artigos e obteve oito patentes. Como resultado da diligência de Yu, a Zoomlion é agora líder de mercado em tecnologia de guindastes de torre, tendo evoluído de "inovador de acompanhamento" para "inovador líder".

"No passado, utilizávamos qualquer equipamento que nosso país tinha no esquema de construção do projeto." Yu declarou. "Agora, podemos desenvolver vários equipamentos de guindaste de torre necessários para um projeto."

FONTE Zoomlion

