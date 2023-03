YuanTech Solar envia sua primeira remessa para o Brasil

XANGAI, 15 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A YuanTech Solar, um novo fabricante de painéis fotovoltaicos sediado na China, anunciou sua primeira remessa para o mercado brasileiro no passado dia 10 de março, após obter a certificação do INMETRO no início deste ano. Altamente eficientes, os módulos YTM550P-72/M serão usados em projetos fotovoltaicos locais de natureza comercial e industrial. A YuanTech Solar está expandindo constantemente sua presença global, pois seus produtos são amplamente reconhecidos por clientes em todo o mundo.

O produto que está sendo comercializado no Brasil é o módulo celular PERC 72 (550 W), que é também um dos produtos mais populares do mercado. Esse módulo é a solução favorita dos proprietários e desenvolvedores brasileiros de grandes projetos com montagem no solo, assim como dos instaladores de projetos comerciais e industriais em telhados, pois oferece uma ampla gama de aplicações e soluções comprovadas de transporte e instalação. A compatibilidade do produto com outros sistemas reduz significativamente os custos iniciais de instalação e simplifica a operação e manutenção subsequentes.

o Sr.Xie Jian, fundador e diretor executivo da YuanTech Solar, afirmou que "A cooperação inter-regional é o principal teste de qualidade para a equipe de vendas internacionais da YuanTech Solar. Esperamos que, graças a um serviço eficiente e de resolução rápida, possamos melhorar nosso entendimento mútuo e desenvolver uma parceria mais próxima no futuro".

Além disso, os clientes brasileiros continuarão adquirindo os módulos de 670 W da YuanTech Solar e trabalhando em projetos de larga escala com o fabricante chinês de painéis fotovoltaicos.

Sobre a YuanTech Solar

A YuanTech Solar é uma empresa de tecnologia com foco em P&D, fabricação, vendas e serviços de produtos fotovoltaicos TOPCon do tipo N de nova geração. A empresa foi fundada em janeiro de 2022 e planeja investir 1,5 bilhão de yuans (cerca de 224 milhões de USD) para construir uma unidade de produção de módulos fotovoltaicos de 5 GW em Chuzhou (província de Anhui, China). O objetivo da empresa é ser um provedor de energia limpa de classe mundial, implementando uma estratégia focada no mercado e usando a inovação tecnológica como força motriz para impulsionar a adoção de energia limpa, hipocarbônica, segura e eficiente.

