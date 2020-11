Yubo, de toonaangevende social space voor Gen Z, voltooit de investeringsronde van Serie C van 47,5 miljoen dollar

De laatste investeringsronde volgt op een jaar van exponentiële groei voor Yubo, met een toename van 400% van de tijd die wordt doorgebracht in livestreams. Yubo heeft wereldwijd al meer dan 40 miljoen jongeren aangetrokken.

PARIJS, 18 november 2020 /PRNewswire/ -- Yubo kondigde vandaag investeringsronde C aan, van $ 47,5 miljoen, geleid door toonaangevende investeerders Alven, IDinvest, Iris Capital en Sweet Capital, evenals nieuwe investeerders, waaronder Gaia Capital Partners. Jerry Murdock , mede-oprichter van Insight Partners zal ook onafhankelijke lid worden van het Yubo board. In minder dan een jaar heeft Yubo meer dan $ 60 miljoen opgehaald bij internationale investeerders zoals Village Global en de huidige ronde investeerders.

Yubo is ontwikkeld om het concept van sociale media dat gevoed worden door 'likes' of 'followers' te vernieuwen. Het verandert in rap tempo de manier waarop Gen Z online contact maakt door jonge gebruikers een plek te geven waar ze gewoon kunnen rondhangen en zichzelf kunnen zijn zonder enige druk om te presteren.

Sterke ambities na een jaar van exponentiële groei

Sinds de lancering in 2015 is Yubo aanzienlijk gegroeid in belangrijke markten zoals de VS, het VK, Australië, Canada en Frankrijk. Alleen al in 2020 is het aantal gebruikers in Nederland dat dagelijks actief is op Yubo met 100% gestegen. De onderneming wil haar internationale groei nog verder vergroten, met de ambitie om uit te breiden naar Zuidoost-Azië, Japan, Taiwan en Zuid-Korea. Yubo zal naar verwachting 2020 afsluiten met een omzet van $ 20 miljoen, een verdubbeling van de omzet van 2019.

Productontwikkeling: een innovatieve en educatieve aanpak om de gebruikerservaring te verrijken

De Serie C investering zal worden gebruikt om de streaming-mogelijkheden van de app verder te ontwikkelen, door het toevoegen van nieuwe functies die de manieren waarop Yubo-gebruikers met elkaar kunnen communiceren zullen diversifiëren. Deze nieuwe functies zullen de gebruikerservaring verder verrijken met meer content via een YouTube-integratie, een exclusieve samenwerking met het wereldwijde social media bedrijf Snap Inc om filters toe te voegen aan het platform, nieuwe games...

Deze investeringsronde zal ook worden gebruikt om de inzet van het platform voor de ontwikkeling van ongeëvenaarde veiligheidsmaatregelen verder te versterken. Ook zal Yubo zijn in-app ondersteuning verder uitbreiden, met regionale hulplijnen en moderatie in meer dan 36 talen, en preventie door middel van educatieve instrumenten en belangrijke samenwerkingsverbanden met NGO's.

