Yubo, den førende sociale platform for generation Z, fuldfører investeringsrunde C på 47,5 millioner USD

Sidste investeringsrunde førte til et år med eksponentiel vækst for Yubo, hvor tid brugt på livestreaming blev forøget med 400%, mens Yubo nu har tiltrukket mere end 40 millioner unge brugere fra hele verden.

PARIS, 18. november 2020 /PRNewswire/ -- Yubo annoncerer i dag en investeringsrunde C på 47,5 millioner USD, ledet af eksisterende investorer Alven, IDinvest, Iris Capital and Sweet Capital samt nye investorer som bl.a. Gaia Capital Partners. Jerry Murdock , som er medstifter af Insight Partners, bliver også et uafhængigt medlem af Yubo-bestyrelsen. På mindre end et år har Yubo set investeringer på 60 mio. USD fra international investorer som Village Global og investorerne fra den nuværende runde.

Yubo er designet til at nytænke konceptet omkring sociale medier, der på nuværende tidspunkt drives af likes eller følgere, og ændrer hurtigt den måde, hvorpå generation Z bruger nettet på. Yubo giver unge brugere et sted, hvor de bare kan hænge ud og være dem selv, uden at skulle føle et pres for at præstere.

Store ambitioner efter et år med eksponentiel vækst

Siden lanceringen i 2015 er Yubo vokset markant på vigtige markeder, bl.a. USA, Storbritannien, Australien, Canada og Frankrig. Hvis man bare kigger på antallet af aktive brugere i de nordiske lande som bl.a. Danmark, er tiden bruge på at streame live via appen stedet med 100%. Virksomheden er nu i gang med at øge sin internationale vækst yderligere med ambitioner om at udvide til Sydøstasien, Japan, Taiwan og Sydkorea. Yubo forventes at afslutte 2020 med en omsætning på 20 millioner dollars, hvilket er en fordobling af omsætningen fra 2019.

Produktudvikling: en innovativ og uddannelsesmæssig tilgang til brugernes oplevelse

Investeringsrunde C dedikeres til at videreudvikle appens funktioner til livestreaming og tilføje nye funktioner, der som skal nyskabe måder, som Yubos brugere kan interagere på.

Disse nye funktioner og muligheder skal være med til forbedre brugeroplevelsen med mere indhold vie en YouTube-integration, et eksklusivt partnerskab med den globale sociale medievirksomhed Snap Inc., hvor der kan tilføjes filtre, nye spil og mere...

Denne finansieringsrunde vil også bruges på at styrke og udvikle platformens uovertrufne sikkerhedsforanstaltninger. Yubo fortsætter med at øge sin support i appen med regionale hjælpelinjer, moderatorteams på mere end 36 sprog, funktioner til forebyggelse med værktøjer til uddannelse og vigtige partnerskaber med NGO'er.

