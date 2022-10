YuppTV lance « Janya » Cloud Playout, une solution qui bouleverse l'industrie de la télévision

HYDERABAD, Inde, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- YuppTv, fournisseur de contenu par contournement sud-asiatique, a annoncé le lancement de Janya, une solution de playout en cloud. Janya est une solution disruptive qui offre une infrastructure de playout en cloud pour la télévision en direct et à la demande.

La solution de playout en cloud Janya offre à tous les diffuseurs, les chaînes d'information, de divertissement ou de sport, la possibilité de configurer immédiatement leurs chaînes sur la plateforme cloud, ce qui les rend accessibles à un public plus large, sans investissement en capital préalable, et sans limites de ressources ou d'exploitation. Avec l'évolution et la croissance de l'OTT, la solution de playout en cloud Janya permet aux diffuseurs d'être compatibles avec les plateformes OTT et de monétiser leur contenu par la publicité en mettant en place des marqueurs SCTE-35.

Actuellement, le marché de la télévision en direct et de la vidéo à la demande est alimenté par un contenu hyperlocal sélectionné pour répondre à la consommation de masse. Janya répond aux exigences hyperlocales pour créer des chaînes multiples dont la mise en place est peu coûteuse, mais efficace. En tirant parti de la mis en place de chaînes multiples et des capacités de monétisation publicitaire de Janya, les diffuseurs pourront lancer des chaînes sur les réseaux FAST (Free Ad-Supported Television) grâce à l'infrastructure de playout en cloud Janya.

L'infrastructure de playout en cloud Janya offre également d'autres fonctionnalités innovantes et intéressantes telles que les sondages et graphiques interactifs, le montage vidéo en cloud, les débats en direct et les événements en direct.

Concernant le lancement de Janya, Uday Reddy, fondateur et PDG de YuppTV, a déclaré: « La production et la distribution de contenu vidéo sont en pleine phase de transformation à l'heure actuelle. Avec l'introduction du playout en cloud, les OTT et les chaînes d'information, de sport et de divertissement disposent d'une opportunité inédite. Janya offre à divers fournisseurs de contenu vidéo une plateforme pour atteindre un public plus large, en tirant parti de sa technologie pour répondre aux besoins hyperlocaux des masses, ouvrant de nouvelles sources de revenus grâce à la publicité et à d'autres moyens, le tout sans avoir besoin d'investissement en capital préalable ; ce qui permet aux diffuseurs de profiter de nouvelles possibilités en réseau multichaîne. »

À propos de Janya

Janya est une plateforme de playout en cloud qui permet aux diffuseurs de créer un réseau multichaîne afin de toucher un public plus large, de bénéficier de nouvelles sources de revenus grâce à la mise en place immédiate et sans capital initial sur les réseaux FAST qui permet une monétisation du contenu par la publicité. Rendez-vous sur https://janya.video/ pour en savoir plus.

À propos de YuppTV

YuppTV est l'un des plus grands fournisseurs au monde de services de télévision et de diffusion à la demande sur Internet pour le contenu sud-asiatique, qui propose plus de 250 chaînes de télévision, plus de 5 000 films et plus de 100 émissions de télévision en 14 langues. YuppTV exploite au mieux la technologie pour permettre aux consommateurs de profiter du confort d'une expérience de divertissement à domicile, à tout moment, partout, et sur plusieurs écrans.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1919309/Janya_Logo.jpg

SOURCE YuppTV