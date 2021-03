Yusaku Maezawa zaprasza chętnych do udziału w pierwszej misji na Księżyc na pokładzie statku kosmicznego SpaceX Starship w 2023 r.

TOKIO, 3 marca 2021 r. /PRNewswire/ -- Projekt dearMoon opublikował ogłoszenie wideo informujące o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na miejsca dla ośmiu cywilów, którzy dołączą do tygodniowej ekspedycji z przelotem wokół Księżyca w statku kosmicznym SpaceX Starship w 2023 r. Podróż zostanie w całości sfinansowana przez japońskiego przedsiębiorcę Yusaku Maezawę, który przewodzi misji kierowany ciekawością i pragnieniem zobaczenia Ziemi z kosmosu.

W materiale wideo, mówiąc o motywacjach stojących za projektem dearMoon, Maezawa stwierdził: „Uznałem, że właściwie każdy człowiek, który robi w życiu coś kreatywnego, jest artystą Dlatego postanowiłem skierować moje zaproszenie do szerszej grupy osób i dać większej liczbie ludzi z całego globu szansę na dołączenie do naszej wyprawy. Jeśli postrzegasz siebie jako artystę, to nim jesteś".

Dyrektor techniczny SpaceX, Elon Musk oświadczył: „Misja dearMoon jest tak ważna, bo będzie to pierwszy prywatny lot kosmiczny poza ziemską orbitą. Wiem, że Maezawa szykuje miejsca na statku dla artystów i innych osób, bo chce, by było to coś, co rozpali wyobraźnię całego świata".

Kierując się przekonaniem, że wszyscy są na swój sposób artystami, Yusaku Maezawa zachęca wszystkich, którzy uważają się za artystów do zgłaszania się do misji pod dwoma warunkami:

Kandydaci chcący dołączyć do zespołu dearMoon muszą pokazać, że mają potencjał, który może rozwinąć się dzięki udziałowi w misji i zapewnić, że ich doświadczenie przyniesie wartość światu poprzez stworzenie dzieł dla przyszłych pokoleń;

Kandydaci powinni udzielać wsparcia pozostałym członkom załogi, których łączy potencjał i wizja.

Szczegóły

Procedura rozpoczyna się dzisiaj i będzie przebiegać następująco:

Aby aplikować o miejsce na statku Starship w ramach Projektu dearMoon, przejdź tutaj.

KROK 1: Rejestracja wstępna (do 14 marca, 15:59 czasu polskiego)

KROK 2: Selekcja wstępna (do 21 marca, 15:59 czasu polskiego)

KROK 3: Zadanie

KROK 4: Rozmowa online

KROK 5: Rozmowa końcowa i badania medyczne (koniec maja 2021 r.)

Projekt dearMoon

Pierwsza cywilna misja na Księżyc jest planowana nie wcześniej niż w 2023 r. Rakieta Starship opracowana przez SpaceX Elona Muska odbędzie tygodniową podróż na Księżyc i z powrotem. W 2018 r. japoński przedsiębiorca Yusaku Maezawa wykupił wszystkie miejsca w rakiecie. Chcąc dać szansę na odbycie lotu tak wielu utalentowanym ludziom, jak to tylko możliwe, w marcu 2021 ogłosił swoje plany wybrania 8 członków załogi z całego świata. Więcej informacji na stronie: https://dearmoon.earth/.

Materiały prasowe dotyczące projektu dearMoon są dostępne do pobrania tutaj: https://www.dropbox.com/sh/kte7bp6nq00z0d1/AADNNBjjTAK2mnfEmF3B_gDSa?dl=0.

Yusaku Maezawa

Yusaku Maezawa, 45 lat, urodził się w Japonii w 1975 r.

Maezawa jest przedsiębiorcą, kolekcjonerem dzieł sztuki, przyszłym pasażerem misji na Księżyc i aktywistą społecznym, który pragnie, by na świecie panował pokój. Po ukończeniu Szkoły Średniej Waseda Jitsugyo i powrocie z wyjazdu do Stanów Zjednoczonych rozpoczął działalność w zakresie importu płyt CD i wysyłki pocztowej nagrań. W 1998 r., kiedy zespół rockowy Maezawy wydał swoją pierwszą dużą płytę, sam założył firmę START TODAY, która stała się później największym internetowym sklepem odzieżowym pod nazwą ZOZOTOWN, który trafił na giełdę w Tokio i został wyceniony na 10 mld dolarów. W 2019 r. Maezawa sprzedał swoją firmę Softbank Group i ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego. Od tamtego czasu pracował nad wieloma projektami, m.in. inwestując w 13 różnych firm i wspomagając ich wejście na giełdę oraz prowadząc projekty rozdawania pieniędzy, na które przekazał już 28 milionów dolarów, w ramach eksperymentu społecznego dotyczącego koncepcji powszechnego dochodu podstawowego (stan na marzec 2021 r.).

